أردوغان: اللغة العثمانية يجب أن تعود للمدارس

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته إلى إدراج اللغة العثمانية في المناهج الدراسية، متهما ما أسماها “الثورة اللغوية” في الفترة الجمهورية بـ”تدمير” اللغة التركية.

وقال اردوغان: باسم ثورة اللغة، هوجمت تركيتنا بكلمات ليست جذابة، ومملة، وبلا روح”.

واعتبر اردوغان، خلال حفل توزيع جوائز دراسية، أنّ هناك من حاول “إضعاف العلاقة بين الأمة التركية وحضارتها القديمة”، منتقدا “التغييرات التي أحدثها مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك على اللغة العثمانية”، وقائلا إنّها جعلت تركيا “تفقد اتصالها بتاريخها”.

وكان استبدل اتاتورك اللغة التركية، التي تستخدم الحرف العربي، مع العديد من الكلمات المستعارة من الفارسية والعربية، بالأبجدية اللاتينية.