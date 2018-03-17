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أردوغان: أوشكنا على دخول عفرين وسنزف لكم البشرى في أي لحظة
أردوغان: أوشكنا على دخول عفرين وسنزف لكم البشرى في أي لحظة
فى:
17 مارس 2018, 12:45
فى:
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أردوغان: أوشكنا على دخول عفرين وسنزف لكم البشرى في أي لحظة
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