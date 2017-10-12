أعلنت حكومة إقليم كردستان في بيان عن استعدادها لمناقشة النزاع بشأن المطارات والمراكز الحدودية الكردية والبنوك مع الحكومة المركزية.

وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت في وقت سابق بأن القوات العراقية تجهز لهجوم كبير على القوات الكردية في منطقة كركوك. وقال مجلس أمن الإقليم في تعليق على “تويتر” أكده مسؤول كردي: “نتلقى رسائل خطيرة بأن القوات العراقية، وبينها الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، تعد لهجوم كبير على كردستان”.

وأشار إلى أنه يجري الإعداد للهجمات في منطقتي كركوك والموصل.

في المقابل، نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، وجود نية للحكومة المركزية القيام بعمل عسكري ضد إقليم كردستان.

وقال الحديثي ” إن “الحكومة الاتحادية لا تقوم بخطوات للقيام بعمليات عسكرية في الإقليم أو ضد الإقليم، فهو جزء من الأراضي العراقية”.

المصدر: العربية