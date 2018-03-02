وأشارت النيابة العامة ووزارات عدة في بيان مشترك إلى أن “الحريق اندلع عند الساعة 06:10 وقضى 24 شخصا”، وأضافت أن المبنى مصنوع من خشب.

وأوضح البيان أن بحسب المعلومات الأولية المتوفرة، يبدو أن مشكلة كهربائية تسببت بالحريق.

وكانت وكالة الانباء المحلية أفادت في وقت سابق عن وقوع 30 قتيلا في الحريق، وأضافت أن الضحايا هم مرضى مقيدون بأسرتهم أي أنهم غير قادرين على الهرب من ألسنة النار.

وتمكن رجال الإطفاء والإسعاف من السيطرة على النيران في الصباح ويقومون بالتحقيق لتحديد ملابسات الحادث، بحسب ما أفادت الوكالة.

وشهدت أذربيجان، إحدى دول القوقاز الصغيرة، حوادث مأساة عديدة جراء حرائق في مبانيها السكنية أو وسائل النقل العامة.

ففي مايو 2015، لقي 15 شخصا حتفهم في حريق اندلع في مبنى مؤلف من عدة طبقات في باكو.

وفي 1995، قضى 289 شخصا في حريق شبّ في ميترو العاصمة، يعتبر الكارثة الأكثر دموية التي وقعت في ميترو في العالم.