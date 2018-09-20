أخيرا.. جيمس بوند الخامس والعشرين يعثر على “بغيته”

بعد سيل أنباء وشائعات لم تهدأ لفترة طويلة، أعلن منتجو سلسلة أفلام جيمس بوند، الخميس، أن الفيلم المرتقب في سلسلة أفلام “العميل 007” سيكون من إخراج الأميركي كاري جوجي فوكوناغا، الذي أخرج الموسم الأول من مسلسل “المحقق الفذ” (ترو ديتكتيف)، والمسلسل الكوميدي “المجنون”.

ويحل فوكوناغا (41 عاما) محل المخرج البريطاني داني بويل الذي انسحب من الفيلم، الذي لا يحمل اسما بعد، الشهر الماضي سبب “اختلافات إبداعية”.

وسيبدأ تصوير الفيلم الخامس والعشرين من السلسلة في استوديهات باينوود في بريطانيا في مارس 2019، بينما تحدد موعد 14 فبراير 2020 لطرح الفيلم في الأسواق العالمية.

وسلسلة أفلام بوند واحدة من أكثر السلاسل نجاحا في العالم، إذ حقق فيلم (سبكتر) الذي أخرجه سام منديز وعرض في 2015 إيرادات بلغت 880 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، بينما تجاوزت أرباح فيلم (سكايفول) في 2012، الذي كان من إخراج منديز أيضا المليار دولار عالميا.

وقال المنتجان مايكل جي. ولسون وباربرا بروكولي عن مخرجهما الجديد “تنوعه وقدرته على الابتكار يجعلان منه اختيارا ممتازا لمغامرتنا المقبلة مع جيمس بوند”.

وسيعود الممثل دانييل كريغ لتجسيد شخصية بوند للمرة الخامسة، فيما يتوقع أن تكون المرة الأخيرة له في دور العميل السري الذي ابتكره المؤلف إيان فلمينغ عام 1953.

سكاي نيوز