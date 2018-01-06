أحمد فهمي يتقدم لخطوبة ممثلة على الهواء (فيديو)

في خطوة طريفة، أدّى النجم أحمد فهمي مشهد تمثيلي وهو يطلب يد الممثلة المصرية رانيا يوسف من والدها، الذي جسّده وكيل يوسف.

وقال فهمي خلال استضافته في برنامج “قعدة رجالة” على شاشة “DMC” المصرية: “يشرفني يا عمي أن أتقدم لخطوبة ابنتك، وحضرتك طبعاً عارف اني بشتغل في بنك، وممكن أن أقدّم مهراً بـ100 ألف جنيه”، ليرد يوسف، ممازحاً: “والله يا حبيبي أنا جاييلي فيها أكثر”.

من جهتها، أبدت يوسف رأيها بطريقة طريفة، قائلةً: “والمعزة اللي قاعدة دي ملهاش رأي في الموضوع… أنت اشتري روبوت حلوة وتحرّكوا في الروموت زيّ ما انت عايز”.