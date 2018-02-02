أحمد الحريري: 7 أيار سيكون يوما مجيدا للإعتدال ولبيروت

دعا الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري الى الحفاظ على الطائف والتكاتف لإكمال المسيرة وذلك خلال جولة قام يها في العاصمة بيروت، حيث عقد سلسلة من اللقاءات بداها بلقاء نظمته دائرة دار المريسة ميناء الحصن المرفأ في منسقية بيروت في تيار “المستقبلط في فندق راديسون.

الحريري الذي اطلع على واقع المنطقة ومطالبها، قال أننا في موقع المسؤولية لنكون مسؤولين عند الناس لا عليهم محذرا مما نشهده من محاولات لتغيير اتفاق الطائف.

وخلال لقاء نظمته جمعية الفتوة الاسلامية في مدرسة الاخاء الوطنية في البطريريكة، دعا لأن يكون دور كل المجعيات الاسلامية كجمعية “الاخوة” بالتعاون مع درا الفتوى والسعودية والازهر الشريف لعقد مؤتمر للدفاع عن ديننا في وجه الجماعات التي تعمل على تشويهه.

وخلال اللقاء الذي حضره وفد من ابناء الجمعية ومشايخها شدد الحريري على ان الرئيس سعد الحرير اختار كما الرئيس الشهيد حماية اهله وناسه.

من جهته، القى رئيس الجمعية الشيخ زياد الصاحب نوه فيها بمواقف الرئيس الحريري الحكيمة في حفظ الوحدة الوطنية والاعتدال والحفاظ على حقوق الطائفة السنية.

وفي لقاء نظمته دائرة رأس بيروت في مسجد قريطم بحضور النائب السابق محمد الامين عيتاني وحشد من ابناء المنطقة، توقف الامين العام لتيار المستقبل عند الذكرى الثالثة عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد واصفا الظروف السياسية التي تمر بها البلد بـ “الصعبة”.

وأشار إلى أن “7 أيار 2018 سيكون يوماً مجيدا للاعتدال ولبيروت، يوماً مجيداً لإكمال مسيرة رفيق الحريري انطلاقاً من بيروت”، لافتاً إلى “أننا اليوم حلقة الوصل، وقوة مشروع رفيق الحريري تجسدت في كونه كان حلقة الوصل التي كانت تقوم بالتسويات المرحلية لتسيير مشروعه الذي هو مشروع الناس ومشروع اعادة الاعمار والمشروع الاقتصادي، لذلك يجب ان نعود الى هذه الروحية لنبني البلد”.

اللقاء الاخير الذي عقده الحريري كان في منزل محمد الحسن في بشامون حيث اقام على شرفه مأدبة عشاء تكريمية في حضور عدد من ابناء بيروت تخلله نقاش في التطورات السياسية والتحضيرات لللإستحقاق الانتخابي.