أحمد الحريري يطلق الماكينة الإنتخابية في طرابلس

“اذا كان تيار المستقبل في طرابلس والشمال بخير فهو في كل لبنان بخير”. بهذه العبارات توجه الامين العام لـ”تيار المستقبل” احمد الحريري الى اعضاء وكوادر الماكينة الانتخابية في طرابلس التي اطلقها من فندق “كواليتي ان”، بحضور النائبين سمير الجسر وقاسم عبد العزيز والنقيب المرشح نعمة محفوض ومنسق عام طرابلس ناصر عدرة واعضاء في المكتب السياسي والتنفيذي.

ووصف الحريري اللقاء “باللبنة الاساسية للذين استمروا بإيمانهم بتيار المستقبل”، لافتا الى اننا “سنسمع الكثير من الشعارات في هذه المعركة والحروب الكرتونية”.

وقال الحريري: “سنبقى على القيم التي انشأ عليها رفيق الحريري هذا التيار والمشروع الوطني الذي ارساه”.

في المقابل عبر النائب سمير الجسر عن فرحته بالحشود الزرقاء التي جاءت لتعبر عن جهوزيتها ووفائها لتيار المستقبل.

وقال ان “مشروعنا السياسي الاول هو الاستقرار والى جانب الاستقرار لدى الرئيس الحريري مشروع اقتصادي كبير مشابه لمشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري متوجها الى اعضاء الماكينة الانتخابية بالقول ان 6 ايار سيكون يوما آخر بفضلكم وحدكم”.