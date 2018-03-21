أحمد الحريري: نخوض الاستحقاق الانتخابي مع الحريري في كل لبنان

قام الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري، بجولة في العاصمة بيروت أمس، رافقه فيها منسقها العام وليد دمشقية، واستهلها من الناعمة بتلبية دعوة عيسى الهيبة إلى لقاء صباحي، حضره مرشحو “تيار المستقبل” في بيروت.

وأكد أحمد الحريري أن “المعركة في الانتخابات هي بين مشروعين، المشروع الذي انتهك كرامة بيروت في 7 أيار 2008، والمشروع الذي يريد كرامة بيروت والمؤسسات والدولة”.

وإذ دعا البيارتة إلى “رفع نسبة التصويت”، حذر من “أن المحاولات الجارية لخطف قرار بيروت والسيطرة عليه”، مشيراً إلى أن “عدم التصويت من شأنه المساعدة في انجاح هذه المحاولات لخطف قرار بيروت”، ومنوهاً “بوعي البيارتة لخطورة هذه المحاولات”.

وشدد على “أننا خط سياسي دفع أغلى الدماء من أجل لبنان، وحمى أهله وناسه في أصعب الظروف، ولا يهمنا شيء، لا حرب ولا غيره، وسنخوض الانتخابات في كل الميادين، كي نثبت أن “تيار المستقبل” عابر للطوائف، ومنتشر في كل المناطق”.

وقال :”في بيروت سننتخب لائحة من 11 اسماً، والـ 11 اسماً هم بالنسبة لنا سعد الحريري”، مؤكداً أن “7 أيار 2018 سيكون يوم رد الثأر لـ 7 أيار 2008، لكن ليس على طريقتهم”.

ثم انتقل أحمد الحريري إلى مارالياس، حيث عقد لقاءً مع فعاليات بيروتية، قبل أن ينتقل إلى منطقة النويري، حيث اقيم لقاء حاشد في دارة آل دمشقية.

وبعد تقديم من دمشقية، ألقيت كلمات للمرشحين الطبش، حسونة، عيدو، الشاعر ونجم تقاطعت على حث الناخبين على التصويت للائحة “تيار المستقبل” في بيروت، والتشديد على الثقة بالخط السياسي الذي يمثله “تيار المستقبل” والرئيس سعد الحريري.

اما أحمد الحريري فوصف النويري “بالمنطقة الشريفة من مناطق بيروت”، وقال :”سنعمل مع أهلها لأنهم يؤمنون بخط الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ويحبون الرئيس سعد الحريري، ويرفعون راية “تيار المستقبل”، وكرامتهم فوق أي اعتبار آخر”.

وأشار إلى “أننا نخوض الاستحقاق الانتخابي مع الرئيس سعد الحريري في كل لبنان، على أساس مشروعنا للسلم والاستقرار والهدوء في وجه المشروع الذي يريد أخذ لبنان إلى الدمار والخراب”.

واعتبر أن “بعض اللوائح في بيروت تصب في خدمة مشروع “حزب الله”، ما يحتم على الجميع تحفيز الناس من أجل رفع نسبة التصويت، لأن في ذلك الحفاظ على مستقبل بيروت، وقرار بيروت، وموقع بيروت”.