أحمد الحريري من بيروت: للاقتراع بكثافة كي يبقى تيار المستقبل قويا

جال الأمين العام ل “تيار المستقبل” أحمد الحريري في العاصمة بيروت، وكانت له سلسلة لقاءات شعبية رافقه فيها المنسق العام لبيروت وليد دمشقية.

استهل جولته بتلبية دعوة الينا عانوتي إلى فطور صباحي في مطعم عروس البحر، قبل أن يشارك في اللقاء الذي أقامته دائرة دار المريسة، في مطعم أفندينا، في برج أبي حيدر، في حضور مرشحي لائحة “المستقبل لبيروت” النائب باسم الشاب وربيع حسونة وشخصيات.

وشدد الحريري في كلمته على ضرورة “دعم مرجعيتنا المتمثلة بالرئيس سعد الحريري، والتزام قراره لجهة توزيع الصوت التفضيلي على أعضاء اللائحة”، داعيا إلى الاقتراع بكثافة “من أجل أن يبقى “تيار المستقبل” قويا في عاصمة لبنان، كما كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري عندما فازت لائحته في انتخابات العام 2000″.

وإذ أكد أن “اللوائح المنافسة تخدم مصلحة حزب الله في اختراق بيروت”، شدد على “أننا نحن سنخوض هذه المعركة باعتبارها معركة هوية بيروت وهوية بيروت بالتأكيد عربية”.

من جهته، أكد المرشح ربيع حسونة أن “انتخابنا سعد الحريري ليس حبرا على ورق، لم يعدنا بمشاريع، بل كان في باريس الاسبوع الماضي ووقع على مشاريع سيكون لأهلنا في بيروت قسم كبير منها”.

وقال المرشح النائب باسم الشاب أن “بيروت أمام خطر نهاية الديموقراطية فيها إذا أمسك الطرف الأخر بقرارها”، مشيرا إلى أن “الرئيس الحريري هو الضامن الوحيد للاقتصاد في لبنان، وللحفاظ على استقرار الليرة”.

ثم انتقل أحمد الحريري إلى ساحة ساسين، حيث شارك في افتتاح المكتب الانتخابي لـ”تيار المستقبل” في الأشرفية، في حضور مرشح حزب “الهانشاك” المدعوم من “تيار المستقبل” في دائرة بيروت الأولى سبوح أوهانس قالباكيان، وحشد من أبناء المنطقة.

حيث شدد أحمد الحريري على “أن “تيار المستقبل” سيبقى عابرا للطوائف، وسيبقى على صورة رفيق الحريري، مشروعه مشروع وطني ولا يمكن ان يتحول إلى مشروع مذهبي”.

أضاف: “قاموا بكل شيء من أجل شطبنا من دائرة بيروت الأولى، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك. نحن في دائرة بيروت الأولى ندعم حليفنا سبوح، الذي يجب ان ينجح هو وحزبه الذين وقفوا معنا وبقوا على السراء والضراء من ايام رفيق الحريري إلى اليوم”.

ومن الأشرفية، انتقل أحمد الحريري إلى البطريركية، حيث شارك في اللقاء الذي أقامته دائرة زقاق البلاط، في مدرسة الإخاء الوطنية، في حضور مرشحي لائحة “المستقبل لبيروت”: العميد علي الشاعر، زاهر عيدو وربيع حسونة، وحشد من أبناء المنطقة.

ثم شارك أحمد الحريري في الغداء الذي أقامته مصلحة الرياضة في “تيار المستقبل”، في مطعم أفندينا، في حضور المرشحين الشاعر وحسونة، أمين عام اللجنة الاولومبية العميد حسان رستم، وحشد.

فقال أحمد الحريري:”سننزل كلنا في 6 ايار ونقول لمن قال ماذا قدمنا لبيروت؟ نحن قدمنا عزة وكرامة بيروت وانت قدمت لها 7 ايار المجيد كما تصفه”.

كما زار منزل المختار محمود النخال في كورنيش المزرعة، حيث التقى بعدد من فاعلياتها، وتخلل اللقاء كلمة للمختار النخال ولأحمد الحريري.

وفي حديقة الصنايع، رعى أحمد الحريري اطلاق مصلحة الشباب في “تيار المستقبل” حملة “مستقبلنا معك”، من بيروت إلى كل المناطق اللبنانية، للتعريف ببرنامج التيار الانتخابي، في حضور مرشحي لائحة “المستقبل لبيروت”: ربيع حسونة ورولا الطبش جارودي، عضو المكتب السياسي فادي سعد، منسق عام مصلحة الشباب محمد سعد.

واختتم أحمد الحريري يومه الطويل في بيروت بجولة في منطقة الطريق الجديدة مساء، برفقة دمشقية ومنسق الدائرة مازن السماك، حيث زار مختار المزرعة طارق السماك، في منزل المرحوم فيصل السماك، في منطقة الجامعة العربية، حيث تخلل اللقاء كلمات لكل من: المختار السماك، الامين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر وأحمد الحريري، تقاطعت على تأكيد ضرورة “النزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع، والتصويت للائحة المستقبل لبيروت، لمنع الهيمنة على قرار بيروت”.

ثم انتقل الى منطقة الكولا، حيث التقى شباب المنطقة، في حضور مسؤول شعبة الكولا في دائرة الطريق الجديدة خير بنوت، ومنها إلى مقهى البرجاوي، حيث التقى حشدا من اهالي المنطقة، وحثهم على “المشاركة في الانتخابات وعدم التهاون في هذه المعركة المصيرية التي يحاول من خلالها الخصوم السياسيين ان يهيمنوا على قرار اهل بيروت وتغيير هويتها”.

كما لبى دعوة محمد الكردي إلى لقاء شعبي حاشد، في منزله في السبيل، تخلله عشاء على شرف الحاضرين، وتأكيد من الكردي بان “منطقة الطريق الجديدة كانت وستبقى عرين الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، والانتخابات النيابية المقبلة ستكون الرد الحقيقي على كل من يحاول ان يتجرأ على المس بكرامة اهل بيروت وزعامة الرئيس الحريري”.

ثم زار أحمد الحريري منطقة الايتام في الطريق الجديدة، حيث التقى حشد من اهالي المنطقة، في حضور مسؤول شعبة الايتام بدائرة الطريق الجديدة علي حلبي، وأكد من هناك أن “اهل الطريق الجديدة سيثبتون كما في كل مرة انهم اهل الوفاء وسيواجهون مشروع حزب الله في السيطرة على قرار بيروت وتغيير هويتها العربية وتشريع سلاحه غير الشرعي”.

كما زار منزل المسؤول التنظيمي في دائرة الطريق الجديدة وفيق الحطب، حيث عقد لقاء مع أهالي المنطقة، أكد فيه حطب “ان المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة التي نمر بها ان نتعالى عن الجراح وان نتكاتف جميعا لمواجهة هذه الهجمة المخيفة التي تستهدف بيروت واهلها من اجل تغيير هويتها الهيمنة على قرارها”.

ثم اختتم جولته في الطريق الجديدة بلقاء في منزل ربيع خليفة في شارع حمد حيث التقى بجمع من ابناء المنطقة وفاعلياتها.