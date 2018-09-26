أحمد الحريري من الضنية: صابرون لحماية لبنان وصامدون لا ننحني لأحد

أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن الرئيس سعد الحريري يدير تأليف الحكومة بعناية وبروح المسؤولية الوطنية وأنه ماضٍ بصلاحياته في التأليف .

الحريري وخلال تلبيته دعوة نائب رئيس بلدية بقاعصفرين علي صبرة الى مأدبة غداء في الضنية دعا إلى التبصر من اجل حماية لبنان من الوقوع في الهاوية.

كذلك لبى الحريري دعوة النائب السابق أسعد هرموش في دارته، بحضور عدد من الشخصيات. ومن ثم تفقد مبنى قائمقامية المنية – الضنية في سير وبحث في الشؤون العامة.

الحريري استكمل جولته بزيارة للمشروع السياحي في جبال الأربعين واطلع على مراحل تنفيذ المشروع وأهدافه في تنمية المنطقة.

وتكريمًا لحجاج بيت الله الحرام, شارك الأمين العام ممثلاً الرئيس سعد الحريري، في احتفال تكريم حجاج الضنية، الذي اقامته منسقية تيار المستقبل في “دار الأيتام الاسلامية” مجمع الضنية, بحضور عدد من الشخصيات

الحريري هنأ الحجاج على إتمام فريضتهم وأكد على عدم السماح لأحد بجر لبنان إلى خانة العداء للسعودية والعرب

الحفل تخلله وصلات انشادية لفرقة الهدى.