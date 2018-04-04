أحمد الحريري: “تيار المستقبل” يمثل الأكثرية المعتدلة في البلد

بدأ الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري، زيارة إلى البقاع الأوسط تستمر أياماً عدة، يرافقه فيها مرشحي “تيار المستقبل” في دائرة البقاع الأوسط عاصم عراجي، نزار دلول وماري ماري جان بلزكجيان، عضو المكتب السياسي وسام ترشيشي، منسق عام البقاع الأوسط بسام شكر والقيادي أيوب قزعون.

استهل أحمد الحريري اليوم الأول بزيارة مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس، في دارته في مكسة، حيث أكد الميس أن “كل الناس برنامجها الانتخابي ” شو بدها تساوي”، الا بيت الحريري برنامجهم الانتخابي ” ماذا قدموا”.

من جهته، رد أحمد الحريري بكلمة قال فيها :”لا يمكن ان نبدأ جولتنا في البقاع دون ان ندخل من البوابة الكبيرة التي هي حضرتك وموقعك وقيمتك وتاريخك الذي يمثلنا جميعاً”.

وأضاف :”القانون الانتخابي جعلنا كتيار مستقبل لا نتنازل عن حصتنا. في السابق كنا نعطي من كيسنا، لمن يستحق ولمن لا يستحق”، مشيراً إلى أن “الأوان آن كي نبحث عن مصلحتنا اين تكون، وان نطبق هذا الامر، وهذا ما حصل في معظم الدوائر منها في البقاع الأوسط والبقاع الغربي”.

ثم زار أحمد الحريري مقر بلدية مكسة، حيث كان في استقباله رئيس البلدية عاطف الميس، الذي أكد في حضور أعضاء البلدية وفعاليات أن “خيار مكسه وعائلاتها سيكون الى جانب مرشحي تيار المستقبل”.

من مكسة انتقل أحمد الحريري الى قب الياس، حيث شارك في اللقاء الذي أقامه محمد غزال على شرفه، في حضور حشد من رجال الدين والفعاليات.

ثم زار أحمد الحريري بلدية قب الياس – وادي الدلم، وكان في استقباله رئيس المجلس البلدي جهاد المعلم، الذي تحدث في حضور أعضاء البلدية، عن أمور إنمائية تحص البلدة، مؤكداً أن “وفاء قب الياس لخط الرئيس الشهيد سيبقى كما كان في السابق”.

ورد الأمين العام لـ”تيار المستقبل” بكلمة نوه فيها بالتعاون القائم مع البلدية، وتحدث فيها عن التطورات السياسية وقانون الانتخاب.

ومن مقر البلدية، توجه أحمد الحريري إلى منزل الراحل رئيس بلدية قب الياس – وادي الدلم فياض حيدر، التقى افراد العائلة، قبل أن ينتقلوا معاً إلى مطعم النهر العتيق، حيث أقامت العائلة فطوراً، أكد فيه على فياض حيدر، نجل الراحل، “الالتزام بالاعتدال الذي يمثله “تيار المستقبل” باعتباره الخيار الأنسب لمواجهة التحديات”.

من جهته، أثنى أحمد الحريري على خطاب حيدر، وشدد على أن “تيار المستقبل يمثل الأكثرية الصامتة والمعتدلة في البلد، والتي يحاول معها حماية لبنان من النار المشتعلة في المنطقة”، مؤكداً “أن “تيار المستقبل” وأخواته من التيارات المعتدلة لا يلغيها الدم أو الاغتيالات أو السلاح، لأنها من تكوين الناس ومن رغبتهم في السلم والعيش الكريم”.

وجال أحمد الحريري على العشائر العربية في قب الياس، واستهل جولته بلقاء عشيرة الهرامشة الذين اكدوا “على وفائهم لتيار المستقبل”، في حين اكد الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أنه سيكون دائما الى جانب اهله من العشائر العربية والعائلات، داعياً إلى “التوحد خلف زعامتنا المتمثلة بالرئيس الحريري والثقة بها”.

ثم زار أحمد الحريري عشائر عرب الحروك الذين أقاموا له استقبالاً حاشداً في قاعة المسجد، تخلله كلمات للقاضي شرقية، المختار جهجاه العمر وعضو بلدية قب الياس – وادي الدلم السابق عبدو حمود.

ثم زار الأمين العام لـ”تيار المستقبل” عشيرة أبو عيد، والتقى بقسم منهم في منزل محمود القاسم (أبو عيد)، وتخلل اللقاء كلمات لكل من القاضي شرقية الذي وصف العشائر “بالليرة الذهب التي لا تتغير”، ولحسين الطويل ونجله أكدا فيها الوفاء لـ”تيار المستقبل” وللرئيس سعد الحريري.

ومن هناك، نوه أحمد الحريري “بوطنية العشائر العربية التي لطالما كانت رسالتها جامعة”.

كما زار قاعة أبو عيد، حيث أقيم له استقبال حاشد من أبناء العشائر، تخلله كلمة للشيخ درزي يوسف، وكلمة لأحمد الحريري الذي شدد على “ضرورة أن يبقى أي عتب تحت سقف المرجعية”، داعياً إلى التوحد خلف قيادة الرئيس سعد الحريري.

وقام الأمين العام لـ”تيار المستقبل” بزيارة كلاً من ميجر الصالح في دارته، وصالح المطر في دارته أيضاً.

ثم توجه أحمد الحريري إلى دارة القيادي في “تيار المستقبل” أيوب قزعون، في ساحة قب الياس، حيث أقام له استقبالاً حاشداً في حضور مرجعيات البلدة الروحية، من المسيحيين والمسلمين، وحشد من الفاعليات والمخاتير ورؤساء الجمعيات وكوادر “تيار المستقبل”.

واختتم أحمد الحريري يومه الأول في البقاع الأوسط بالمشاركة في المهرجان الحاشد الذي نظمته الجمعية الخيرية الإسلامية في قب الياس، في ساحة البلدة، في حضور أبنائها مع مرشحي “تيار المستقبل” في البقاع الأوسط.