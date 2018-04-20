أحمد الحريري: لوائح ميقاتي – ريفي – الأحدب “مكشوفة” في خدمة “حزب الله”!

أطلق الامين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري، سلسلة من المواقف خلال جولته في طرابلس وأحيائها، برفقة مرشحي لائحة “المستقبل للشمال”، ومنسق عام طرابلس ناصر عدرة.

لقاء قطاع الاقتصاد والأعمال

وكان أحمد الحريري شارك في فطور صباحي نظمه قطاع الاقتصاد والاعمال في تيار المستقبل، في فندق “كواليتي-ان”، في حضور كوكبة من رجال الاعمال والتجار، ومرشحي لائحة “المستقبل للشمال”: سمير الجسر، نعمة محفوض، ديما رشيد جمالي، ليلى شحود.

بعد كلمة لمنسق القطاع في طرابلس محمد مجذوب تناول فيها المشاكل التي يعانها قطاع الاقتصاد والأعمال في المدينة، ألقى أحمد الحريري كلمة كشف فيها أنه “الرئيس سعد الحريري أعطى توجيهاته لمجلس الانماء والاعمار لمعالجة أزمة جبل النفايات في طرابلس، كحل مؤقت، لأن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بردم البحر، ليقوم بإنشاء معمل لمعالجة الأمر، وهذا الموضوع خارج اي استغلال سياسي، ويجب التكاتف علينا جميعاً لحله”.

وتطرق إلى التطورات الانتخابية، فحذر من “إعطاء “حزب الله” فرصة الحصول على الثلث المعطل في مجلس النواب، مع حلفائه، حيث يسعى للحصول على 43 نائباً من دون التيار الوطني الحر وتيار المردة”، مشيراً إلى “التناغم في طرابلس بين 3 لوائح (ميقاتي – ريفي – الأحدب) لضرب صورة سعد الحريري، بما يصب في خدمة لائحة فيصل كرامي، التي يسعى “حزب الله” لتأمين 3 حواصل انتخابية لها، من خلال شرذمة الأصوات”.

كما ألقيت كلمات للجسر، جمالي، شحود ومحفوض، تقاطعت على التشديد على ضرورة الاقتراع لصالح مشروع حماية لبنان، والذي هو مشروع تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري.

الطرطوسي .. وغذاء قطريب

ثم زار أحمد الحريري منزل عمر طرطوسي، حيث التقى بعدد من الفعاليات ووجوه طرابلس، قبل أن ينتقل إلى مطعم دار القمر حيث لبى دعوة آل قطريب، إلى حفل غداء تكريمي، في حضور حاشد.

بعد ترحيب من الزميل عامر الشعار، وكلمة لجمال حموضه، شدد أحمد الحريري على أن “البلد منقسم بين مشروعين، مشروع وطني ذو هوية عربية على طريقة عروبة رفيق الحريري لا عروبة حسن نصر الله، وبين مشروع فتنة وتقسيم الدول العربية لمصلحة اسرائيل والذي تقوده ايران”، مؤكداً أن “المعركة في طرابلس بين مشروعين، مشروع حلفاء سوريا، ومشروع “تيار المستقبل”، ولذلك سيصوت الناس ويقترعون وفقاً لضمائرهم وموقفهم وكرامتهم”.

كما كانت كلمات لكل من الجسر وجمالي وشحود.

القلمون

ثم أطلق أحمد الحريري الماكينة الانتخابية لـ”تيار المستقبل” في القلمون، في احتفال اقيم في مطعم الفيصل، وتخلله كلمة لمنسق القلمون حسام كسن أكد فيها “جهوزية الماكينة، أن التصويت سيكون بكثافة لمشروع رفيق الحريري”.

أما أحمد الحريري فقال :”لا يمكن الا أن أستذكر الصديق العزيز على قلبي وقلب كل واحد منكم، نزار زكا، كنت دائماً أقول له إن القضية الصادقة التي تحملها، لن يرحمك بها “حزب الله” وايران، لأن الواحد يجب أن يخاف من الناس التي انتزعت الرحمة من قلوبها، وللأسف كان الامين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله يتحفنا بمفهومه للعروبة، ولكن هذه العروبة التي تحدث عنها، هي عروبة يريدها الفرس على قياسهم، ويريدونها بموبقات يرمونها علينا شمالاً ويميناً، ويريدونها باحتلال البلاد العربية، وتفتيت العالم العربي وضرب كل قضايانا العربية والاسلامية، ونحن نقول ان العروبة هي عروبة رفيق الحريري وسعد الحريري”.

وأضاف: “نصر الله يعتبر نفسه جندياً بولاية الفقيه، لماذا لا يمون على إيران لإعادة نزار زكا إلى أهله”، مشيراً إلى أن “قضية نزار زكا هي قضية الرأي العام وتيار المستقبل، ونحن نقول لك اشتقنالك من القلمون، وكل واحد فينا هو نزار زكا”.

وشدد على أن “اليأس والاستسلام ممنوع، لأن الرئيس سعد الحريري تلقى طعنات في صدره وظهره، لكنه بقي صامداً، وقدم مصلحة الوطن على كل المصالح الشخصية، لذلك سنستمر في مواجهة كل المشاريع “الدكاكين” التي لا تخدم سوى “حزب الله”. وللأسف هناك مكتب تنسيق بين لوائح وميقاتي وكرامي والاحدب لضرب سعد الحريري، وعلينا ان ننتبه، من الذهاب الى دعم لوائح سوريا”، مؤكداً أن “عائلات الشمال الكريمة لا تباع ولا تشترى، وسنبقى مع سعد الحريري لحماية المشروع الوطني، ضد كل المشاريع الاخرى المذهبية والطائفية”.

كما ألقيى كلمات لكل من الجسر وجمالي.

المنكوبين

وفي مهرجان أقيم في المنكوبين، نظمه “تيار المستقبل” وايمن الابرش، قال أحمد الحريري :”جئنا لنقول من هنا أن أحداً لا يستطيع أن يمنعنا أن نكون في اي مكان، ولا أحد يستطيع أن يهوِّل علينا، نحن من دفعنا دم رفيق الحريري، فلا يخيفنا الا الله سبحانه وتعالى، ونحن ما زلنا على نهج الاعتدال والحقيقة، وسنقول لكل اللوائح التي تفيد “حزب الله” هنا، إن لعبتكم مكشوفة، وانكم الى الآن لم تأتوا على ذكر “حزب الله”، وخطنا العروبي الذي يمثله سعد الحريري والسعودية ومصر والامارات، هو الخط الحقيقي للعروبة، ونحن لا ننتظر عروبة “حزب الله”، وسنتابع المسيرة رغم كل الطعنات التي تأتينا من الامام ومن الظهر، وقلبنا يكبر أن الناس باقية مع رفيق الحريري رغم كل الترهيب والترغيب”.

وادي النحلة

بعدها، انتقل أحمد الحريري الى وادي النحلة، وشارك في اللقاء الذي نظمه يوسف شحادة، وحضره مشايخ وادي النحلة والبداوي ورؤساء ومخاتير المنطقة.

وخاطب أحمد الحريري الحضور بالقول :”أنتم أشرف من أي واحد يشترى ويباع، أنتم ستنتخبون بمواقفكم السياسية، وليس بالمال الذي يوهم البعض بشراء الضمائر بها، ومن يظن أن الناس تشترى وتباع، فهو من يكون ضميره معروض في مزادات المشاريع المخربة في المنطقة، ونحن نخوض هذا الاستحقاق باللحم الحي، وبالناس الوفية لرفيق الحريري”.

واختتم أحمد الحريري جولته في منزل المحامي ناظم العمر.