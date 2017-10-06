أحمد الحريري: كنا أمام خيارين إما التهلكة او تحصين البلد من نار الازمات

جال الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري، في البقاع الغربي وراشيا، يرافقه منسقها العام محمد حمود، وعضوي المكتب السياسي وسام شبلي ونوال مدللي، منسق هيئة شؤون التواصل الشعبي محمود القيسي، منسق عام الإعلام عبد السلام موسى، وعدد من قيادات وكوادر التيار في المنطقة.

وأوضح الحريري “أننا اليوم بظرف سياسي دقيق، دول من حولنا تحولت إلى ساحات لمشاريع لا تشبهها، لذا كنا أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الذهاب الى التهلكة، او خيار العقل وتحصين البلد وحمايته من نار هذه الازمات”.

وشدد على أهمية الوعي لهذه المرحلة، أكد على ضرورة ” التكامل بين كل مكونات مجتمعنا، والتكامل بين المؤسسة السياسية والمؤسسة الدينية، ولا سيما في موضوع يوم الجمعة الذي هو حق من ناحية ميثاقية وليس سياسية”، مشيراً إلى “التواصل مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لإيجاد حل لهذه القضية”.

ثم قام الحريري بزيارة مقر اتحاد بلديات قلعة الاستقلال في خربة روحا، حيث كان في استقباله رئيس الاتحاد فوزي سالم ورؤساء بلديات المنطقة الذين عرض وإياهم شؤون وشجون المنطقة والمشاريع التي تحتاجها.

من خربة روحا، انتقل الحريري إلى بلدة مذوخا، حيث زار منزل العريف الشهيد محمد يوسف، وقدم التعازي لوالده حسين يوسف ولعائلته، في حضور الاقارب وأهالي البلدة.

وألقى الأمين العام لـ”تيار المستقبل” خلال تقديم التعازي كلمة اعتبر فيها “أن منزل الشهيد محمد يوسف تحول إلى رمز للوطنية والشهادة، وهو الشهيد الذي بذل دمائه للدفاع عن لبنان من الارهاب، ومات مظلوماً، ونحن من بيته نطالب بإعدام كل من تورط بهذه المأساة، وندعم موقف الاهالي في المطالبة بذلك، لاننا اصبحنا في بلد ستحكمه شريعة الغاب اذا لم نعد الى الردع، ان كان بقضية الشهداء العسكريين او كل المشاكل الفردية التي نراها يومياً، بحيث أصبح من السهل قتل القتيل والسير بجنازته من دون معاقبة، وهذه كارثة يجب على الدولة ان تعيد النظر بها”.

وشدد على أن “الشهادة من اجل البلد، وفي مؤسسة الجيش اللبناني هي شرف يتمناه كل شخص، محمد ورفاقه استشهدوا مع غصة في القلب، استشهدوا في وقت كنا نريد ان نرى المعركة تُستكمل لنقتص بالحياة من الذين تسببوا بهذا الموضوع، لا أن نراهم يخرجون بباصات مكيفة، ولكن نحن نؤمن بعدالة ربنا سبحانه وتعالى، وندعو الله سبحانه وتعالى ان ينتقم من الظالمين الذين تسببوا بهذه المأساة”.

ورد والد الشهيد حسين يوسف بالقول :”مجيئك غالي علينا، هذا يشرفنا، هذا المنزل ليس منزل محمد يوسف وحسب، بل منزل كل لبناني لديه ضمير وشرف، صدقني نحن تعزينا هذه المواقف وهذا الكلام الذي نسمعه، ونريد ان يقترن القول بالفعل، وان شاء الله كما وعد دولة الرئيس سعد الحريري ستتحقق العدالة لنصل الى المجرمين الحقيقيين ومحاسبة من تورط او تواطئ وتاجر وساوم في موضوع العسكريين، ونحن هدفنا اعدام عمر ميقاتي ولن نتنازل عن حقنا بهذا الموضوع، وبجهودكم وجهود فخامة رئيس الجمهورية والرئيس الحريري وقائد الجيش سنتمكن ان نصل لمرة على الاقل ونتوحد على شيء اسمه حق واعطاء المظلوم حقه”.

ثم توجه الحريري إلى مبنى بلدية مذوخا، حيث أُقيم له استقبال في قاعة البلدية، في حضور رئيس البلدية مروان ذبيان وأعضائها ومخاتير البلدة وعدد من فعالياتها.

واختتم الحريري جولته بزيارة نائب رئيس بلدية جب جنين الحاج عماد الصغير في منزله، قبل أن يلبي دعوة السيد عفيف حجازي وصهره مازن علوش إلى عشاء تكريمي في دارتهما في جب جنين.