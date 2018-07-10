أحمد الحريري في زيارة تضامنية للمهندس محمد الشماع : مع ” الأوادم” حتى يبقى هذا البلد على صورة من يخدم الناس بصمت

زار أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري المدير التنفيذي للشركة العربية للأعمال المدنية المهندس محمد الشماع في دارته في مجدليون معرباً عن تضامنه معه في مواجهة ما تعرضت له الشركة وهو شخصياً من حملات سياسية واعلامية على خلفية قضية كسارة مراح الحباس ، حيث التقاه بحضور أمين سر جمعية تجار صيدا وضواحيها حسن ناصر .

الحريري

وقال الحريري اثر اللقاء ” هذه زيارة تضامن مع الأوادم ومع انسان يتعاطى الشأن العام وكانت له بصمات عدة في مدينة صيدا ورفع اسم هذه المدينة في كل مكان ذهب اليه خارجها . ولا شك نحن جئنا لنؤكد وقوفنا معه وتصدينا لكل شيء همجي ضده وضد اي مشروع يكون للناس .الهدف ليس ان نفعل كما فعل غيرنا ، الهدف ان نجر غيرنا نحو قناعاتنا وتطلعاتنا ونحو القانون والحق بكل الأمور التي نتعاطى فيها”.

واضاف: “اللقاء التضامني الذي جرى لمعظم اهل المدينة وفاعلياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في بلدية صيدا عبّر عن هذا التضامن ونحن أتينا لنؤكد عليه وجئنا ايضا لنقول اننا نريد ان تبقى أيدينا بأيدي ” الأوادم” حتى يبقى هذا البلد على صورة هؤلاء الناس الأوادم وعلى صورة هذه الشرائح التي تريد ان تخدم الناس بصمت وتريد ان تعمل لمصلحة الناس بصمت ولا تريد ان تعلق نياشين يميناً وشمالاً ولا تمنّن الناس بأي عمل تقوم به. وبإذن الله، عندما يكون الانسان على حق لا يخاف اي شيء ونحن نعلم حقيقة أن الأستاذ محمد الشماع وكل الأعمال التي يقوم بها هو فيها على حق ، ومن يكون على حق لا يتركه الله ويبقى معه وُييسر أموره ويسهلها بوجود الطيبين والخيرين والناس التي تصغي للحق ولا تصغي للباطل ..”.

الشماع

من جهته رحب الشماع بالحريري شاكرا له زيارته لـ”بيته” وقال:” تأثرت كثيرا بهذه الزيارة وبالذي قاله الأستاذ أحمد الحريري من صميم القلب وانا اشكره من كل قلبي وان شاء الله نكون دائما هكذا كما عرفنا هو ويعرفنا كثيرون، وما دام الحق معنا والقانون معنا لا نخاف من أحد وأنا اشكره على زيارته لبيته”.