أحمد الحريري في البقاع الغربي وراشيا: لتحصين لبنان من نار الأزمات

جملة من المواقف السياسية أطلقها الامين العام لتيار المستقبل خلال جولة له في البقاع الغربي وراشيا استهلها من بلدة غزة، حيث تفقد مقر اتحاد بلديات السهل، وعقد مع رئيس الاتحاد محمد المجذوب اجتماعاً تخلله البحث في المشاريع الإنمائية التي تحتاجها المنطقة.

من غزة، انتقل الأمين العام لـ”تيار المستقبل” إلى بلدة جب جنين، حيث زار رئيس بلديتها عيسى الدسوقي في منزله بحضور حشد من فاعليات البلدة.

و من هناك توجه إلى مبنى سرية طوارىء جب جنين والتقى قياديي المنطقة في قوى الأمن الداخلي، وبارك لهم بالانتقال إلى المبنى الجديد.

ثم توجه الحريري إلى بلدة خربة روحا حيث لبى دعوة السيد حيدر الطوير، إلى فطور صباحي أقامه على شرفه بحضور النائبين أمين وهبي وانطوان سعد وفعاليات المنطقة

وقال الحريري ان خيارنا تحصين البلد مشددا على اهمية التكامل بين المؤسسة السياسية والمؤسسة الدينية

ثم قام الحريري بزيارة مقر اتحاد بلديات قلعة الاستقلال في خربة روحا، حيث كان في استقباله رئيس الاتحاد فوزي سالم ورؤساء بلديات المنطقة واطلع على أوضاعها.

من خربة روحا، انتقل أحمد الحريري إلى بلدة مذوخا، حيث زار منزل العريف الشهيد محمد يوسف، وقدم التعازي لعائلته

ثم توجه أحمد الحريري إلى مبنى بلدية مذوخا، حيث التقى رئيس البلدية مروان ذبيان الذي أشاد بخط الرئيس الشهيد رفيق الحريري المستمر مع الرئيس سعد الحريري

الامين العام للتيار زار ايضا بلدة الرفيد، وبحث مع رئيس بلديتها أكرم… في شؤون البلدة. كما قام بزيارة السيد رفعت الحاج في منزله.

وفي بلدة كامد اللوز لبى الحريري دعوة الناشط هادي الحاج إلى لقاء مسائي في دارته منتقدا من حاول وصف البلدة بأنها عصية على الدولة ولا تمتثل للقوى الامنية والجيش

ثم رد هادي الحاج بكلمة أكد فيها أن “كامد اللوز كانت وستبقى قريطم البقاع”.

الحريري زار ايضا منزل يوسف ساطي في كامد اللوز،

واختتم جولته بزيارة نائب رئيس بلدية جب جنين الحاج عماد الصغير ، قبل أن يلبي دعوة عفيف حجازي وصهره مازن علوش إلى عشاء تكريمي في دارتهما في جب جنين.