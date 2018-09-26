أحمد الحريري: صابرون لحماية لبنان وصامدون لا ننحني لأحد

جال الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري، في الضنية أمس، يرافقه منسقها العام نظيم الحايك، حيث لبى دعوة النائب السابق أسعد هرموش، إلى فطور صباحي في دارته، في حضور عدد من الشخصيات.

ثم تفقد مبنى قائمقامية المنية – الضنية في سير، والتقى القائمقام رولا البايع، وبحث معها في شؤون وشجون المنطقة، قبل أن يزور المشروع السياحي الذي تنفذه شركة “تلفريك سير”، في جبال الاربعين، حيث كان في استقباله محمد عبد الجواد فتفت الذي أطلعه على مراحل تنفيذ المشروع وأهدافه في تنمية المنطقة.

غذاء نائب رئيس بلدية بقاعصفرين

ولبى أحمد الحريري، دعوة نائب رئيس بلدية بقاعصفرين علي صبرة، إلى غذاء تكريمي، في مطعم سحر الطبيعة في جبال الأربعين، حيث ألقيت كلمات لكل من خالد بدرة، صبرة، وأمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، ركزت على حاجات المنطقة الانمائية ومتطلباتها.

أما أحمد الحريري فشدد على أن “الرئيس سعد الحريري يدير تأليف الحكومة بعناية وبروح المسؤولية الوطنية”، مشيراً إلى “أننا سمعنا كل انواع البطولات والعنتريات والتعصب، ومحاولات خلق أعراف على أطراف النص الدستوري، ولكن بقي موقع رئاسة الحكومة، ذلك الموقع الوطني، محصن بالتفاتة كل الغيارى عليه وعلى المصلحة الوطنية”.

وأكد أن “الرئيس الحريري ماضٍ بصلاحياته في التأليف، وهو اودع رئيس الجمهورية تشكيلة، وهي تشكيلة متجانسة ومتناسقة ومتوازنة، واعتبر ان الجميع قدم فيها تضحيات من اجل تشكيل الحكومة”.

وإذ ختم بالدعوة إلى “التبصر من اجل حماية لبنان من الوقوع في الهاوية”، شدد على أننا “ماضون مع الرئيس الحريري في ثوابتنا من اجل تجنيب البلاد والعباد الويلات والحروب التي تشهدها البلدان المجاورة”.

تكريم الحجاج

ثم شارك أحمد الحريري ممثلاً الرئيس المكلف سعد الحريري، في احتفال تكريم حجاج الضنية، الذي اقامته منسقية الضنية في مجمع الضنية للرعاية والتنمية “دار الأيتام الاسلامية” في بلدة سير، في حضور النواب السابقين قاسم عبد العزيز وأسعد هرموش ممثلاً بنجله براء، رئيس اتحاد بلديات جرد الضنية غازي عواد، عضو المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى الشيخ أمير رعد، الدكتور هيثم الصمد، حشد من رجال الدين ورؤساء البلديات والمخاتير، فعاليات تربوية واجتماعية، إضافةً الى الحجاج المكرمين.

استهل الحفل بتلاوة من القرآن الكريم للشيخ ابراهيم صبرة، ثم النشيد الوطني، فكلمة ترحيبية من مسؤول شؤون الاعلام في منسقية الضنية محمد حندوش، ثم ألقى الشيخ خالد هرموش كلمة الحجاج المكرمين التي شكر فيها المملكة العربية السعودية على التسهيلات التي تقدمها للحجاج، والجهود التي تبذلها لتأمين سلامة الحجاج، ووجه تحية شكر لدولة الرئيس سعد الحريري لجهوده في تأمين تأشيرات للحجاج، استكمالاً لمسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي نستذكره في هذه الأيام.

كما تحدث عضو المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى الشيخ أمير رعد عن معاني الحج السامية، وعن هذه الرحلة الإيمانية المباركة، داعياً إلى وحدة الصف، وصفاء القلوب.

أما أحمد الحريري فهنأ الحجاج بإتمام فريضة الحج، وتوجه بالشكر إلى “مملكة الخير، المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما قدمته من تأشيرات لتسهيل الحج للبنانيين، وعلى ما تقوم به من جهود مباركة، من أجل لم شمل الأمة الاسلامية، والدفاع عن كرامتنا العربية “.

وقال :”قبل يومين، كان الشمال يحتفل مع مملكة الخير بعيدها، ويرد الوفاء لمملكة الوفاء، ويؤكد أن ما بين لبنان والمملكة العربية السعودية تاريخٌ من الأخوة، لا يعرفه إلا الكبار، ولا يتنكر له إلا الصغار “.

واذ استذكر قول الرئيس سعد الحريري :””نحن عرب على راس السطح .. ولن نسمح لأحد بجر لبنان إلى خانة العداء للسعودية ولأشقائه العرب”، قال :” نحن عرب وعرباً سنبقى، ومن له أذنان فليسم ، نحن مع مصلحة لبنان على راس السطح. صابرون من أجل حماية لبنان بما تيسر لنا من صبر الرسول (عليه الصلاة والسلام) على أذى المشركين لحماية الإسلام، وصامدون في ما نمثله من حق كجبال الضنية وغاباتها، لا ننحني ولا تنحني إلا للمولى (سبحانه وتعالى”.

وقد تخلل الاحتفال وصلة انشادية لفرقة الهدى.