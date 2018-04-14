أحمد الحريري: سماء طرابلس في 6 أيار زرقاء

أكد الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري “لن ننجر الى الفتن التي حولت الثورة السورية الشريفة الى حرب مذهبية”، وذلك خلال جولة له في عاصمة الشمال طرابلس، يرافق عدد من مرشحي التيار في دائرة الشمال الثانية.

وقال الحريري: “خلال 13 عاماً على غياب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كانت هناك بوسطات عدة كانت تريد العودة بنا الى الحرب الأهلية مثل بوسطة عين الرمانة، ولكن بفضل حكمة الرئيس سعد الحريري واعتداله ونهجه الوطني، تمكنا من تخطي كل هذه المطبات”.

وشدد الحريري على أنّ “الاستقرار والنمو وكرامة الناس همنا الاول”، قائلا: “تيار المستقبل لن يكون إلا على صورة مؤسسه، ولن ننجر الى الفتن المذهبية والطائفية، التي حولت الثورة السورية الشريفة الى حرب مذهبية، ولكل شخص يقول ان العالم تشترى وتباع بالمال، نقول له انت من تشترى وتباع. ومن يصنف الناس بهذه الطريقة تكون لديه عقدة نقص، لأنه لا يعرف الناس الاوادم والحقيقيين والعائلات الكريمة”.

وأضاف الحريري: “ستقولون في 6 أيار ان سماء طرابلس زرقاء، وسنحتفل معاً بالنصر مع الرئيس سعد الحريري، في هذه المدينة التي لنا الشرف بأنها وقفت مع الرئيس الحريري، أخرجت الوصاية من لبنان، وستمنعونها من العودة، وانتم ممن تموتون من أجل كرامة طرابلس”.

كما كانت مناسبة للرد على الحملة التي يشنها الرئيس نجيب ميقاتي على المرشح جورج بكاسيني، اذ قال النائب سمير الجسر: “ونحن نسأل دولة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2009 في أي لائحة كنت؟ ألا تدري بأي لائحة؟ هذه اللائحة التي كنت فيها أنت من تقول عنها اليوم بأنها تريد مصادرة قرار طرابلس، لأن في داخلها تيار المستقبل، وهو التيار العابر للطوائف وللوطن. ماذا تريد يا دولة الرئيس ميقاتي هل تريدنا متقوقعين؟ ماذا نفعل لك اذا لم يكن لديك قدرة على الانتشار على مستوى الوطن؟”.