أحمد الحريري: رئيس الحكومة يمثل كل المناطق

اكد الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري أن الرئيس سعد الحريري يفكر في الناس، وكل ما يتحمله في السياسة من أجلهم، وكلنا ثقة به وبقدرته على تسخير كل الجهود لكي تكون الحكومة حكومة أفعال لا أقوال.

كلام الحريري جاء خلال جولة له في اقليم الخروب استهلها من منطقة شحيم بحضور النائب محمد الحجار وعدد من الشخصيات.

واضاف ان رئيس الحكومة يمثل كلَ المناطق، والعفو العام حق للمظلومين.

اما رئيس بلدية شحيم اكد دعم ابناء البلدة لمواقف الرئيس الحريري الوطنية وان تيار المستقبل هو الخيار في الماضي والحاضر والمستقبل.

انتقل الحريري بعدها الى بلدة جون حيث عقد لقاء في مركز اتحاد بلديات اقليم الخروب الجنوبي مع رؤساء البلديات، وتحدث امامهم عن اهمية مؤتمر سيدر ومشاريعه في البنى التحتية. وبعد جون انتقل الحريري الى بلدة الزعرورية وقدم واجب التعازي لاهالي البلدة وآل الزين بالشهيد هيثم الزين.

امين عام التيار التقى في داريا متطوعي الدفاع المدني في منطقة اقليم الخروب والساحل، ومركز الإنقاذ البحري في الجية، مذكرا بان تيار المستقبل تابع مطالبهم مع الوزير السابق نهاد المشنوق حيث تم التوصل الى اقرار قانون تثبيتهم بانتظار اصدار المرسوم لتحديد العدد.

واختتم أحمد الحريري جولته في مقر منسقية جبل لبنان الجنوبي، حيث شارك في اللقاء التكريمي الحاشد الذي أقامته المنسقية، واشار الى ان عناوين المرحلة اقتصادية بامتياز ولبنان يعول عليها للانقاذ الاقتصادي ووقف مزاريب الهدر والفساد.

وتوقف عند البيان الوزاري وأثنى على إدراج العفو العام فيه، كما تطرق الى العلاقة مع الحزب التقدمي الاشتراكي مؤكدا ان العلاقة تاريخية واكبر من تباين في وجهات النظر.