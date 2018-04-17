أحمد الحريري من بيروت: أهل العاصمة لن يرضوا بكسر مشروع رفيق الحريري

جال الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري، في العاصمة بيروت، مستهلاً جولته بالمشاركة في اللقاء الصباحي الذي أقامته دائرة المدور في منسقية بيروت، في مطعم عنب في الأشرفية.

وأكد في اللقاء “أن 6 أيار سيكون يوم الوفاء لسعد الحريري، وسيكون للرد على كل من يعتقد أن الناس تباع وتشترى”، معتبراً أن “من يفكر في تقسيم بيروت هو مريض بأمراض الحرب الاهلية”.

وإذ أكد أن “صوت “المستقبل” التفضيلي في دائرة بيروت الأولى هو للمرشح سبوح قالبكيان”، دعا إلى “الاقتراع بكثافة كي تبقى راية المستقبل مرفوعة تحت السماء الزرقاء”، مشيراً إلى “أن “تيار المستقبل” يتابع قضية مسلخ بيروت، سيسعى جاهدًا لتحسين أوضاعه”.

من جهته، أكد المرشح قالبكيان “أن حزب الهانشاك لن يتنازل عن قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وعن المطالبة بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة وحروبها”، داعيًا إلى “الاقتراع بكثافة لتحالف حزب الهانشاك وتيار المستقبل في دائرة بيروت الأولى”.

مصلحة المرأة

ثم لبى أحمد الحريري دعوة مصلحة المرأة في منسقية بيروت، إلى فطور صباحي أقامته في مطعم الصياد في عين المريسة، حيث أكد “أن 6 أيار سيكون يومًا مفصليًا”، داعيًا “البيارتة إلى النزول بكثافة وانتخاب لائحة المستقبل لبيروت التي تضم 11 مرشحًا، هم بالنسبة لتيار المستقبل بأهمية واحدة”، مشدداً على أننا “سنسعى لإنجاحهم لكي يبقى رأس الرئيس سعد الحريري مرفوعاً بأصواتكم عند الفوز على القوى الظلامية”.

وإذ أكد أن “رفيق الحريري مزروع في قلوب أهل بيروت وعائلاتها”، شدد على “أنهم لن يرضوا أن ينكسر مشروعه”، مشيراً إلى أن “أهل بيروت لديهم أمانة وهي الحفاظ على مدينتهم”، ولافتاً إلى أنه “لا يمكن لبعض الطارئين على التاريخ ان يؤثروا على بيروت ويمحوا تاريخها الناصع”، داعيًا الى الاتحاد لتفويت الفرصة على خصومنا.

وكان تخلل الفطور كلمات لكل منسقة مصلحة المرأة في بيروت ايمان كشلي، ومرشح “تيار المستقبل” عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية زاهر عيدو الذي دعا إلى الاقتراع للائحة “المستقبل لبيروت” من أجل الحفاظ على قرار بيروت.

ثم قام أحمد الحريري بزيارة منزل ناصر عمران وابراهيم هارون في كورنيش المزرعة، حيث كانت كلمات تقاطعت على ضرورة العمل بكل الإمكانيات لإنجاح لائحة “المستقبل لبيروت” في وجه اللوائح التي تخدم مصلحة من يريد مصادرة قرار بيروت.

دائرة عرمون

من كورنيش المزرعة توجه أحمد الحريري إلى عرمون، وشارك في الغذاء الذي أقامته دائرة عرمون في منسقية بيروت، في مطعم الصوصة، حيث أكد من هناك “أن قضية الرئيس الشهيد أمانة في رقبة الرئيس سعد الحريري”، مشدداً على ضرورة أن “يبقى أي خلاف في وجهات النظر تحت سقف مرجعية الرئيس الحريري”.

ودعا إلى “رفع الظلم والحرمان عن هذه المنطقة التي تعاني من التزايد السكاني السريع”.

وتخلل الغذاء كلمات لكل من منسق دائرة عرمون رامي عيتاني، والفنان المسرحي زياد عيتاني.

بشامون

ثم زار أحمد الحريري منزل أحمد بنجاكي في بشامون، حيث كانت كلمات لكل من مسؤول دائرة بشامون خالد قاسم، والمرشح زاهر عيدو، وكسانجي، وأحمد الحريري تقاطعت على الدعوة إلى الاقتراع بكثافة في السادس من أيار المقبل لمصلحة “تيار المستقبل”.

الجناح

من بشامون توجه أحمد الحريري إلى منطقة الجناح، وشارك في لقاء دائرة الجناح في صالة الجميلة، حيث دعا إلى ا”لاقتراع بكثافة في السادس من ايار حتى يرى الناس خط الاعتدال والوطنية، وحتى تبقى بيروت منبع العربية وليست الفارسية”.

وكانت كلمة لمنسق دائرة الجناح مروان زهران، والمرشح سبوح قالبكيان.

واختتم أحمد الحريري جولته بلقاء في منزل المحامية زينة المصري في الطريق الجديدة، ثم منزل الحاج أحمد الداعوق.