أحمد الحريري: تيار المستقبل سيخوض الانتخابات في دائرة الشمال الثانية بلائحة كاملة ومن دون تحالفات

اكد الامين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن “تيار المستقبل سيخوض الاستحقاق الانتخابي بعناوين وطنية، استمراراً لمسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.

واستهل الحريري جولته في منطقة الضنية بزيارة اتحاد بلديات الضنية الجديد في بلدة بخعون. وخلال تلبيته دعوة نائب رئيس بلدية بقرصونا أحمد شوك إلى مأدبة افطار في دارته بحضور النائبين احمد فتفت وقاسم عبد العزيز، اكد احمد الحريري أن “تيار المستقبل يملك مشروعاً وطنياً لا فئوياً. واعلن أن “تيار المستقبل سيخوض المعركة في دائرة الشمال الثانية، بلائحة كاملة من دون تحالفات، مع وجود تحالف تجييري مع الوزير محمد الصفدي، وذلك تقديراً لجمهورنا ومحبينا”.

ثم زار الحريري منزل خضر فهد شوك، حيث كان في استقباله الأهالي، الذين رحبوا بتوجهات الرئيس سعد الحريري وخياراته في ترشيح النائب قاسم عبد العزيز وسامي فتفت عن دائرة الضنية قبل أن يزور رئيس بلدية بقرصونا محمد هاشم في دارته.

وفي بلدة نمرين، التقى الامين العام للتيار بالاهالي في قاعة المسجد، مؤكداً أن أولوياتنا حماية البلد. كما زار منزل الحاج جمال قدورفي قرصيتا، حيث تم استقباله من قبل الاهالي بالورود والزهور ونثر الأرز، مؤكدا ان تيار المستقبل سيبقى الرقم الأصعب في المعادلة الوطنية.

ومن بلدة بيت الفقس، حيث كان في استقباله رئيس بلديتها محمد عثمان، وحشد من اهالي البلدة، أكد احمد الحريري أننا سنخوض هذه المعركة ضمن ثوابتنا الوطنية رغم كل الظروف والصعوبات.

ثم أدى واجب العزاء لآل حسون بوفاة الحاجة عزيزة حسون، في قاعة مسجد السفيرة، وزار مقرّ جمعية التراحم والتنمية في البلدة، وكلاً من عبد الرؤوف الحاج في منطقة المشتهية، ورئيس بلدية عين التينة نزيه سعادة في منزله، كما زار بلدة الحازمية والتقى برئيس بلديتها طارق الشفشق.

وخلال الجولة، التقى أحمد الحريري بالماكينة الانتخابية لتيار المستقبل في الضنية، مؤكدا أن مسيرة تيار المستقبل ستستمر لأنها مؤمنة بقضيتها وبثوابتها ونضالها السياسي والسيادي على مدى ثلاث عشرة عاماً

بعد اللقاء، قام الأمين العام لتيار المستقبل بزيارة عارف درباس في بلدته في سير، بحضور فعاليات البلدة.

وفي بلدة بخعون الشرفة، زار أحمد الحريري دارة خالد جمال وتوجه بالتحية الى عضو المكتب مصباح جمال الذي قدّم الكثير للتيار دون مقابل او مصالح شخصية.

ثم زار جمال الغول في دارته قبل أن يتوجه إلى دارة ابو راشد الصغير، شاكرا العائلات على وفائهم لتيار المستقبل. واختتم جولته في الضنية بزيارة منزل خالد الغول في حي الغابة في بلدة بخعون، وبزيارة منزل عضو مكتب المنسقية محمود هرموش.