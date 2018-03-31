أحمد الحريري: تفريخ اللوائح في بيروت يؤمن مصلحة “حزب الله”

شدد الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري على “أننا نخوض الانتخابات تحت سقف الحفاظ على الاستقرار”، مؤكداً ان “اللبنانيين تعبوا من الخلافات السياسية، ويريدون أن يعيشون بكرامة، وواجبنا أن نؤمن لهم ذلك”.

ودعا الحريري، خلال جولة له في بيروت التقى خلالها فعاليات واهالي المنطقة، الى رفع نسبة الاقتراع والتصويت بكثافة للائحة “المستقبل لبيروت”.

وحذر من المحاولات الجارية “لتشتيت أصوات أهل بيروت، عبر ما شهدناه من تفريخ للوائح، لا وظيفة لها، إلا تأمين مصلحة حزب الله في محاولته للسيطرة على قرار بيروت”، معتبرا ان “حزب الله بتكوينه العسكري وعقيدته المتشددة ينفذ المشروع الايراني الذي يحاول تحقيق ما فشل به العدو الاسرائيلي في تفتيت المنطقة”.

ورداً على اتهام الأمين العام لـ”حزب الله” للمرشحين ضده بانهم مرشحو “داعش” و”النصرة”، قال أحمد الحريري :”يتهمننا اننا داعش، بل هو داعش، ليقرأ في كتابه من بدأ بالتفجيرات الانتحارية وبهذا المسار، وصولاً إلى الدخول إلى سوريا”.

وشدد الحريري على أنّ “ضميرنا مرتاح، وعندما نأخذ موقفاً في السياسة نفكر بالاخرة، والسؤال الذي سيطرح: ماذا فعلت يا سعد رفيق الحريري؟ هل جعلت الناس يموتون أم حميتهم وحقنت دمائهم؟ لسنا كما غيرنا، نأخذ أبناءهم إلى الحروب ونعيدهم لهم في النعوش”.