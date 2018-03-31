أحمد الحريري: تفريخ اللوائح في بيروت يؤمن مصلحة “حزب الله” بالسيطرة على قرارها

التطورات السياسية والانتخابية كانت محور لقاءات الأمين العام لـتيار “المستقبل” أحمد الحريري، خلال جولة له في بيروت برفقة المنسق العام وليد دمشقية ومستشار الرئيس سعد الحريري في بيروت عصام الدامرجي.

وخلال فطور صباحي اقامه طلال اللبان على شرف الامين العام دعا احمد الحريري أهل بيروت الى رفع نسبة الاقتراع والتصويت بكثافة للائحة “المستقبل لبيروت”.

والى الزيدانية انتقل أحمد الحريري حيث زار دارة آل الكوش قبل ان يشارك في اللقاء الذي أقامه فادي الكيلاني في دارته، بحضور مرشحي لائحة “المستقبل لبيروت”.

الامين العام شدد على أن “تيار المستقبل يخوض الانتخابات تحت سقف الحفاظ على الاستقرار”.

الامين العام لبى دعوة رجل الأعمال خضر يموت، إلى غذاء تكريمي، في مطعم السلطان إبراهيم في وسط بيروت، في حضور مرشحي اللائحة.

ثم انتقل أحمد الحريري إلى الطريق الجديدة، حيث زار منزل عبد الله عنتبلي. ومن هناك انتقل إلى برج أبو حيدر، حيث زار منزل عضو مكتب منسقية بيروت زياد الغول، محذرا من محاولات تشتيت أصوات أهل بيروت، عبر تفريخ للوائح، بهدف تأمين مصلحة “حزب الله” في محاولته للسيطرة على قرار بيروت.

ثم توجه أحمد الحريري إلى منطقة الملا، حيث زار منزل بشير خرسان، والتفى عدداً من فعاليات المنطقة. وأكد من هناك أن أن “حزب الله” يلتزم بتنفيذ المشروع الايراني في لبنان وسوريا، بتكوينه العسكري وعقيدته المتشددة”.

واختتم أحمد الحريري جولته في بيروت بتلبية دعوة يونس الملا إلى عشاء تكريمي، تخلله لقاء وحوار مع اللبنانيين الأكراد، من أبناء بيروت، في مطعم ليوان في السوديكو.

بعد ترحيب من يونس الملا، كانت كلمة لعضو مجلس بلدية بيروت عدنان عميرات تطرق فيها إلى مطالب الاكراد بالتمثيل في مجلس النواب وفي إدارات الدولة، شاكراً “تيار المستقبل” على تمثيلهم في مجلس بلدية بيروت، ومؤكداً أن “أصوات اللبنانيين الأكراد ستكون لـ”تيار المستقبل” في الانتخابات المقبلة”.

ووعد احمد الحريري بتلبية ما يمكن تحقيقه من مطالب، وفق ما هو متاح من ضمن الدستور والتوازنات القائمة، مؤكداً أن اللبنانيين الأكراد هم من الأمانات التي اوصى بها الرئيس الشهيد رفيق الحريري.