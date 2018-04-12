أحمد الحريري: المعركة الانتخابية الرد الأمثل على مخططات ضرب عرسال

على وقع ترحيب الأهالي في أحياء بلدة عرسال، جال الأمين العام لـ”تيار المستقبل” احمد الحريري في البلدة، مستهلا جولته بلقاء الماكينة الانتخابية في مقر التيار، حيث أكد على ضرورة تصويت عرسال ومحيطها بكثافة من أجل تأمين فوز مرشحي “المستقبل”.

ثم قام أحمد الحريري بسلسلة زيارات في عرسال شملت منازل كل من المرشح بكر الحجيري، المرشح المنسحب أحمد الحجيري، المرشح المنسحب حسين الحجيري، رئيس البلدية السابق محمد يوسف الفليطي، رئيس البلدية الحالي باسل الحجيري، رئيس البلدية السابق عبد الرحمن الحجيري.

وزار الحريري منزل الشهيد أحمد الفليطي، والتقى أفراد عائلته، وحمل إليهم تحيات الرئيس سعد الحريري.

كما شارك في لقاء حاشد مع فعاليات عرسال، دعا خلاله أهالي بعلبك وعرسال إلى النزول بكثافة في السادس من أيار المقبل والاقتراع للائحة تحالف “تيار المستقبل”.

وكانت كلمة باسم فعاليات عرسال ألقاها محمد يوسف الفليطي، وأثنى فيها على حكمة الرئيس سعد الحريري في حماية عرسال، مؤكداً على دورها الوطني والعربي والمقاوم، وانحيازها إلى مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

واختتم أحمد الحريري جولته بزيارة منزل منسق عام عرسال في “تيار المستقبل” عبد المنعم الحجيري،