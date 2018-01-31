أحكام على 58 شخصا متهمين بالإرهاب في البحرين

ذكرت وكالة أنباء البحرين أن محكمة أصدرت، الأربعاء، أحكاماً ضد 58 شخصاً في تهم تتعلق بالإرهاب فقضت بإعدام اثنين منهم، وأسقطت الجنسية عن 47 آخرين.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على 19 منهم، والسجن 15 عاما بحق 17، والسجن 10 سنوات بحق 9، والسجن 5 سنوات على 11 متهما.

وبرأت المحكمة ساحة اثنين من المتهمين. وكان 36 من المحكومين في السجن، فيما جرت محاكمة الباقين غيابيا.

وقالت النيابة إن التهم تتضمن “تشكيل جماعة إرهابية، والتدرب على استعمال الأسلحة، والقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمداً تنفيذاً لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات”. وذكرت أن التنظيم تم تأسيسه والانضمام إليه “في إيران والعراق”.

والحكم هو الأحدث في سلسلة من الأحكام ضد متهمين بالتطرف يتلقون دعما من إيران. وتتهم المنامة، طهران بإثارة الاضطرابات على أراضيها.