أحدث الدراسات تبحث أسباب زيادة الوزن

لطالما اعتبر العامل الجيني أساساً في زيادة الوزن لاعتباره يشكل عاملاً مسبباً للإصابة بزيادة الوزن والسمنة، مع صعوبة التدخل والتغلب عليه.

لكن دراسة اميركية حديثة ناقضت هذا الاعتقاد عندما اظهرت أن الأشخاص الذين يركزون على الأطعمة الصحية، خصوصاً الخضار، ويتجنبون الأطعمة المكررة والمشروبات الغنية بالسكر، تخلصوا من الكيلوغرامات الزائدة بفاعلية.

فقد أكدت هذه الدراسة أن نظام التغذية الذي يتبعه البعض هو الذي يساعد على خفض الوزن من دون تأثير للعامل الجيني في ذلك. وقد شدّدت الدراسة على أن التركيز على الأطعمة الصحية يعتبر أساسياً مع أهمية تجنب الأطعمة المصنّعة لاعتبارها مصادر للوحدات الحرارية من السكريات والدهون وكميات الملح الزائدة التي تحتوي عليها.

المصدر: لها