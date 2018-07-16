أوجيرو تلجأ إلى القضاء وتدعي على صحيفة الأخبار بجرم القدح والذم والتحقير

إخبار أم أخبار … إتهام لبنان الرسمي بالعمالة …

صحيفة الأخبار تجاوزت كل الخطوط الحمر في حملتها التي تقودها منذ أسابيع على لبنان الرسمي والشرعي … فإن هذه الحملة التي كانت تستهدف ظاهرياً هيئة أوجيرو تطال في الحقيقة وكما بات جليّاً للجميع الدولة اللبنانية بمختلف مؤسساتها الأمنية والعسكرية والرقابية والقضائية … إنها تستهدف العهد وحكومته … والتهمة هي العمالة للعدو الإسرائيلي … وذلك من خلال زعم تسريب معلومات خاصة عن الأفراد والمؤسسات المشتركة في الشبكة الثابتة، تارة عبر شركة إسرائيلية حسب الصحيفة، وتارة أخرى عبر شركة يملكها لبناني … بتواطؤ مزعوم من قبل معالي وزير الإتصالات ومستشاره ومدير عام هيئة أوجيرو وبحماية معالي وزير العدل والمدعي العام التمييزي وبغطاء من قيادة الجيش الوطني اللبناني وقيادة قوى الأمن الداخلي … هذا الإتهام تخطى كل ما يمكن القبول به أو السكوت عنه أو حتى الرد عليه ببيان … لذلك قررت هيئة أجيرو اللجوء إلى القضاء اللبناني الشريف والنزيه شاء من شاء وأبى من أبى والإدعاء على صحيفة الأخبار بجرم القدح والذم والتحقير ونشر اخبار كاذبة الذي لا يليق بمهنة الصحافة ودورها الذي نحترم ونجلّ … ومن هذا المنطلق نطالب نقابة الصحافة، نقابة شهداء القلم، التحرك فوراً صوناً لصحافة حرّة وموضوعية …

هيئة أوجيرو كما وكافة مؤسسات الدولة اللبنانية تقوم بدورها الوطني على أكمل وجه ولا تخدم سوى المواطن … أما من يريد ويضع كل جهده في تشويه هذه الحقيقة هو من له دور مشبوه خدمةً لعدو في الخارج أو لمستفيدين في الداخل لا يقلّوا خطورة وباتوا يتربصون لمؤسسات الدولة اللبنانية ويعملون على إسقاطها … ولكن هيئة أوجيرو وكافة مؤسسات دولتنا لن تسمح بذلك … ولبنان ليس للبيع …