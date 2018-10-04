أجواء لقاء بعبدا “الايجابية” ترفع منسوب التفاؤل بولادة الحكومة

ظهرت أمس، بوادر انفراجات في معضلة الحصص والأحجام التي حالت دون ولادة التشكيلة الإئتلافية حتى الساعة، سيما وأنّ هذه البوادر أتت مصحوبة بأجواء رئاسية “إيجابية” تقاطع في بثّها كل من الرؤساء الثلاثة ربطاً بنتائج لقاء قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري.

فعلى وقع تشديد عون نهاراً على “أهمية وحدة اللبنانيين في هذه الظروف الدقيقة وضرورة تغليب القيادات المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح”، أتى لقاء بعبدا ظهراً ليُجسد اتفاق الرئاستين الأولى والثالثة على “ضرورة الإسراع في عملية التأليف كي تتمكن الحكومة العتيدة من مواجهة مختلف التحديات لا سيما الاقتصادية منها والتهديدات الإسرائيلية” حسبما جاء في بيان القصر الجمهوري إثر لقاء عون – الحريري الذي عاد فأكد في تصريح مقتضب أنّ “الأجواء إيجابية” وأنه “متفائل جداً” وقال: “كان اتفاق مع فخامة الرئيس على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة بسبب الأوضاع الاقتصادية”.

وعن اللقاء الذي دام لنحو 45 دقيقة، نقلت مصادر متابعة في قصر بعبدا لصحيفة “المستقبل” أجواء إيجابية تدلّل على أنّ ثغرة ما فُتحت في باب الجمود الذي كان مسيطراً على ملف التأليف، موضحةً أنّ اجتماع عون والحريري تخللته “مواءمة بين الأفكار المطروحة (لصيغة التشكيلة الحكومية) وخصوصاً في ما يتعلق بتوزيع الحقائب، ما يعني أنّ هناك تقدماً حصل في ضوء قبول الأطراف المعنية بتليين مواقفها ذات الصلة بالحصص والحقائب”، غير أنّ المصادر لفتت الانتباه إلى أنّ “الأمور تستلزم مزيداً من الاتصالات خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً للقاء جديد مرجّح الأسبوع المقبل بين الرئيسين عون والحريري”، وسط تأكيدها في الوقت عينه على أنّ “الأمور ليست مقفلة بل باتت مفتوحة للحل والجميع قَبِل بفكرة التنازل وعدم التمسك بموقفه”.

ونقلت صحيفة “الجمهورية”، وفقا لمعلومات رسمية، انّ عون عرض مع الحريري “آخر أجواء عملية تشكيل الحكومة والاتصالات التي يجريها في هذا الشأن، وكان اتفاق على ضرورة الاسراع في عملية التأليف، لكي تتمكن الحكومة العتيدة من مواجهة مختلف التحديات، لاسيما الاقتصادية منها والتهديدات الاسرائيلية”.

وأفادت المعلومات انّ المفاوضات تركّز على الانتقال من حكومة يحتفظ فيها “التيار الوطني الحر” مع رئيس الجمهورية بـ 11 وزيراً، أي “الثلث المعطّل”، الى حكومة من 3 عشرات، ولكنّ الحريري لم يحصل من عون أمس على موافقة واضحة حيال هذا الطرح الذي قيل انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يعمل عليه.

وفي هذا السياق، اكدت مصادر اطلعت على اجواء لقاء بعبدا لـ”الجمهورية” انه اختلف عن اللقاءات السابقة لجهة مستوى جدّيته، وقالت: “صحيح انّ الحلحلة لا تزال في بداياتها، لكن بدا واضحاً وللمرة الاولى انّ السعي الى التشكيل هو اكثر جدّية، والاقتناع بتسريع الحركة غير مسبوق، خصوصاً انّ العقدة الكبيرة سلكت مسار التذليل وبات هناك شبه توافق على ان تتمثّل “القوات اللبنانية” بـ 4 حقائب من بينها نائب رئيس حكومة ووزير دولة. امّا الحقائب الأخرى فلا يزال التشاور في شأنها قائماً”. ورجّحت هذه المصادر “ولادة حكومية خلال عشرة ايام نسبة لهذه الجدّية وللحراك الذي سيليها”.

ولقاء الحريري-عون رفعَ، بحسب “الجمهورية”ـ منسوب التفاؤل بإمكان تأليف الحكومة قريباً، وقبل نهاية السنة الجارية التي لم يبق منها سوى شهرين وعشرين يوماً حداً أقصى، وذلك على رغم تشاؤم البعض وتوقعهم أن ترث السنة الجديدة أزمة التأليف نظراً للتباعد المستمر بين مواقف المعنيين بالاستحقاق الحكومي داخلياً وخارجياً.

بري

وفي سياق متقاطع، جاء كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس عن تلمّسه “بصيص أمل” في ملف التأليف، استناداً إلى “حصول نوع من التوازن في التنازلات” بين جميع الأفرقاء المعنيين، حسبما أشار بري، منبهاً خلال لقاء الأربعاء النيابي إلى ضرورة اليقظة الوطنية في مواجهة السياسة الإسرائيلية العدوانية التي جسدتها تهديدات بنيامين نتنياهو، وأردف مشدداً على أنّ “ألف باء الرد يتلخص بتأليف الحكومة في أسرع وقت وإظهار وحدة اللبنانيين”.

“اللقاء الديموقراطي”

توازياً، برز تصريح لعضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله من “عين التينة” جاء متوافقاً مع الأجواء الحكومية الإيجابية، من خلال تأكيده انفتاح “اللقاء” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” على أي تسوية تؤدي إلى تسهيل عملية التأليف تحت سقف إنصاف حقوق الأفرقاء، وبهذا المعنى قال عبدالله: “عندما نرى أنّ التسوية المطلوبة تحفظ حقوق الجميع وتحترم خصوصية الجميع لن نكون بمعزل عنها”.