أجمل ورقة نقدية في العالم.. تعرفوا عليها!

أعلنت جمعية البنك الدولي IBNS، أن الورقة النقدية فئة 10 فرنك السويسري تعتبر اجمل ورقة نقدية في العالم خلال عام 2017، من اصل 170 عملة نقدية في جميع انحاء العالم.

وأشارت الجمعية الى أن التنافس بين تلك الاوراق النقدية تم بفارق بسيط ضئيل من الوصيف الملكي من اسكتلندا “10 جنيه استرليني” وتتضمن صور إناث، ومع كندا “10 دولارات” وتتضمن صور اربعة سياسيين ومناطق.

وتعتبر ورقة 10 فرنك سويسرية جزءًا من التصميم الجديد الأول الذي أصدره البنك الوطني السويسري منذ 20 عامًا، وتتميز الورقة النقدية باحدث معايير الأمن التكنولوجي واستخدام ورقة ثلاثية الطبقات، وتصور هذا الورقة العمودية الصفراء الرائعة أيادي بشرية تقوم بإدارة أوركسترا مع عرض مناطق زمنية ونظام السكك الحديدية السويسرية المحدد.

المصدر: العالم