أتلتيكو مدريد يؤجل إعلان تتويج برشلونة بالليغا

استعاد أتلتيكو مدريد انتصاراته في الليجا بعدما أكرم ضيافة ليفانتي بثلاثية نظيفة اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ32 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، يعود رجال الأرجنتيني دييجو سيميوني لدرب الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية في “الديربي” أمام ريال مدريد، ليرتفع رصيد الفريق لـ71 نقطة في المركز الثاني، ويحافظ على فارق الـ11 نقطة مع برشلونة، المتصدر، مؤجلا الإعلان عن تتويجه باللقب.

في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي عند 31 نقطة في المركز السابع عشر ويظل قريبا من منطقة الخطر التي يبتعد عنها بفارق 5 نقاط فقط.