أبي خليل يعتذر من المواطنين: الوصاية المالية ليست للوزارة

أعرب وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل عن أسفه لعدم قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على اصلاح الاعطال على شبكة الكهرباء في عدد من المناطق اللبنانية مما يبقي مناطق عديدة دون تغذية وذلك بسبب الاضراب الذي تنفذه النقابة، عمال ومستخدمو المؤسسة على خلفية اعتراضهم على تطبيق السلسلة على رواتبهم.

وأكد في بيان عمله وحرصه على ايجاد الحلول الملائمة مع الجهات المعنية، مشددا على ان البحث جار مع وزير المال علي حسن خليل من اجل ايجاد الحل الملائم.

وأعلن عن اجتماع سيعقد يوم الاثنين المقبل ايضا مع وزير المال لمتابعة الموضوع من أجل الوصول الى الحلول الملائمة من جهة وتأمين حسن سير المرفق العام من جهة ثانية.

واعتذر أبي خليل من المواطنين، لافتا الى ان الوصاية المالية ليست للوزارة وبالتالي فإن الحل لا يقتصر على وزارة الطاقة بل يتطلب تضافرا للجهود.