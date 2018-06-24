أبي اللمع لتلفزيون “المستقبل”: من يصوب على حجم “القوات” في الحكومة الجديدة اصابه الانتفاخ

أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ادي ابي اللمع، ان الرئيس سعد الحريري يحاول التوفيق بين الاطراف كافة في موضوع تشكيل الحكومة، مشيرا الى ان التواصل بينه وبين القوات اللبنانية متواصل ومستمر.

وفي حديث لبرنامج “كلام بيروت” عبر تلفزيون المستقبل، قال ابي اللمع ان التمثيل النيابي للقوات يخولها الحصول على تمثيل مماثل في الحكومة، معتبرا ان من يصوب على حجم القوات اصابه الانتفاخ.

واضاف ان القوات ليست هي العقدة امام تشكيل الحكومة، بل المشكلة هي عند من يحاول تحجيمها وتطويقها، موضحا ان مسؤولية تشكيل الحكومة محصورة بالرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية.