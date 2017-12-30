أبو فاعور: يجب أن يبقى الجيش بعيد عن كل التجاذبات السياسية

عقد الوزير السابق وائل ابو فاعور مؤتمرا صحفياً في مكتبه براشيا تتطرق فيه الى الوضع الزراعي المهدد في لبنان والخسائر الكبيرة التي تصيب المزارعين.

وقال: “لقد التقيت عدداً من المزارعين واستمعت منهم المعانات التي يعانون منها ويحتاجون الى وقوف الدولة معهم وتقوم بواجباتها تجاههم”.

وأشار:”في موضوع البطاطا والكميات التى لم تدخل الى الاْردن وقبل تصديرها الى العراق الان تجتاج الى مساعدة الدولة بسبب الخساءر الكبيرة التى تكبدها المزارعين وهي تؤثر على حياة عدد كبير من العائلات خاصة في البقاع ودعا الى التعويض عن مزارعي البطاطا من الجهات السياسية”.

وأضاف:”مزارعي العنب يشكون من عدم السماح بتصدير العنب الى السودان في حين ان دولة السودان علاقتها مع لبنان جيدة والطلب منها ادخال العنب اللبناني الى الاسواق السودانية واكد ان وزارتي الزراعة والاقتصاد كما الدولة اللبنانية معنيون بايجاد حل لهذه المشكلة خلال الشهر المقبل سوف يكون هناك كارثة زراعية جديدة في لبنان”.

وردا على سوْال حول التعيينات قال: “يجب ان يبقى الجيش بعيد عن كل التجاذبات السياسية ومخاطرة ان نغرق الجيش في الصراعات السياسية ولا ان يعاد بعض الانقسامات السياسية في الجيش وما يقوله الرئيس بري محق في هذا الموضع وكما علمت من الحريري ان لديه مبادرة لديه بعد اجراء اتصالات مع الجميع للخروج من هذا المأزق لانه لا يحتمل تركه في دائرة التصعيد والتصعيد المتبادل”.