أبو فاعور من دار الفتوى: تحالفنا مع المستقبل ليس جديدا أو طارئا بل هو تحالف تاريخي

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور.

وبعد اللقاء، اعتبر أبو فاعور أنه “رغم الاستقطاب الطائفي الحادّ الذي خلقه القانون، تجري الانتخابات بشكل إيجابي ،ولكن يبقى أن هذا الاستحقاق الدستوري هو مسؤولية تجاه منطق الدولة والحفاظ على الدولة اللبنانية”.

وقال: “كان هناك تقييم إيجابي للحزب التقدمي الاشتراكي سبق وأعلن عنه لمؤتمر باريس 4 الذي حصل منذ أيام قليلة لجهة الهبات والقروض التي حصلت عليها الدولة اللبنانية، والتي تؤشر إلى اهتمام كبير بلبنان، يجب أن نستفيد منه كلبنانيين، وأيضا كان هناك تنويه أعلن عنه الحزب لدور الدولة الفرنسية والرئيس الفرنسي في احتضان لبنان، وللجهود الكبيرة التي بذلها دولة رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري في سعيه الدائم للحفاظ على لبنان وعلى استقراره وعلى نموه وتطوره السياسي والاقتصادي”.

وردا على سؤال، قال: “هناك مخاطر جدية ولكن ما تقوم به الدولة اللبنانية عبر جهود دولة الرئيس الحريري اعتقد بأنها إذا ما اقترنت بإرادة الإصلاح التي أيضا عبّر عنها الرئيس الحريري وخوض غمار هذا الإصلاح مهما كان مكلفا، فإننا بإذن الله بمنأى عن هذه المخاطر”.

وعن وحدة الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل وتضامنهم، أجاب: “نحن في تحالف واحد، هناك بعض الهنات الهينات التي تجري معالجتها، ولكن نحن في اللوائح الانتخابية التي في المناطق التي نتواجد فيها سويا، نحن في نفس اللوائح الانتخابية، وهذا التحالف ليس تحالفا جديدا أو طارئا، بل كما قال عنه الرئيس الحريري “هو تحالف تاريخي”، تحصل بعض التصدعات أو الاختلافات بالرأي أحيانا، ولكن تعالج من ضمن منطق الحفاظ على العلاقة التاريخية المشتركة”.

وعن السجال الدرزي – الدرزي اليوم، اعتبر أن “المسألة ليست مسألة سجال درزي – درزي، بالنهاية الأمير طلال أرسلان صاحب موقع سياسي، ويقدم نفسه على اعتبار انه مرجعية وطنية، ونحن لا نقدم أنفسنا على اعتبار أننا حزب درزي، نحن حزب وطني في كل المناطق اللبنانية، بعض القضايا التي تم استدعاؤها في كلام الوزير الأمير طلال أرسلان اعتقد أنها تأتي في سياق انتخابي”.

وقال: “اعتقد أنها تأتي نتيجة ربما شعور أو وضع مأزوم ما، نحن لم نكن نريد أن نصل إليه، وسعي وليد جنبلاط بترك مقعد شاغر في بعبدا كان هدفه الأساسي أن لا يصل أحد إلى الشعور بهذه الأزمة. بكل حال وليد جنبلاط يبقى الحاضن الذي يستوعب الجميع، وإذا كان هناك أي مساعدة إضافية من قبل وليد جنبلاط فهو مستعد لها”.