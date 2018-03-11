أبو فاعور: الحزب التقدمي الاشتراكي افشل كل محاولات حصاره وتقييده ضمن الإطار المذهبي الضيق

أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور أن الحزب التقدمي الاشتراكي “افشل كل محاولات حصاره وتقييده ضمن الإطار المذهبي الضيق ونحن نتجه الى نصر انتخابي نكرس فيه موقعنا الوطني وتمثيلنا الجامع بعكس ما اراده البعض ممن نصبوا لنا الأفخاخ الانتخابية بدءا من قانون الانتخاب وصولا الى التحالفات الانتخابية”.

وخلال لقاء شبابي حاشد أقيم في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، قال أبو فاعور إن “المصالحة بالنسبة إلينا هي البسملة والحمدلة السياسية، بها نبدأ وبها نختم واستمرارية تمثيلنا الوطني مضمونة وثابتة مع تيمور جنبلاط”.

حضر اللقاء وكيل داخلية التقدمي رباح القاضي رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ صالح أبو منصور ونائبه جريس الحداد، مفوض الشباب في التقدمي صالح حديفة، أمين عام منظمة الشباب التقدمي سلام عبد الصمد، رئيس لجنة المعلوماتية والتواصل في التقدمي فراس أبو شقرا، وجمع من الفعاليات ورؤساء بلديات ومخاتير المنطقة وخلايا المنظمة في قرى البقاع الغربي وراشيا.