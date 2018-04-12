أبو الغيط يدين تدخلات ايران.. والجبير: طهران والإرهاب وجهان لعملة واحدة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، خلال القمة العربية المنعقدة في الرياض، أن الأزمات الخطيرة في المنطقة سهلت التدخل الأجنبي فيها. وشدد على أنه يجب تحصين الانتصار على تنظيم “داعش” بإعادة إعمار المناطق المتضررة.

وأدان أبو الغيط التدخلات الإيرانية في البحرين وغيرها من الدول العربية. كما دعا إلى ضرورة التصدي لمحاولات الاحتلال الاسرائيلي بالحصول على مقعد دائم في الأمم المتحدة.

من جهة اخرى، أوضح الأمين العام أنه هناك إجماعا عربيا على وحدة الأراضي السورية. واعتبر أن الحل السياسي هو الأنسب للأزمة، مؤكدا على ضرورة المحافظة على مسار جنيف لتحقيقه.

الجبير

بدوره، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن القضية الفلسطينية تتصدر بنود أعمال القمة، مستنكرا إعلان واشنطن القدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد، من جهة ثانية، أنه يجب التعامل مع الإرهاب بحزم وتجفيف منابع تمويله. ورأى الجبير أنه “لا سلام مع استمرار التدخل الإيراني في المنطقة”، معتبرا أن “طهران والإرهاب وجهان لعملة واحدة”.

وفي الشأن اليمني، قال الوزير السعودي إن ميليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية كاملة عن الأزمة.

وعن العراق، أشار إلى أن المملكة خصصت مليارا ونصف لإعادة الإعمار.