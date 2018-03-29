آلاف المقاتلين يغادرون عربين بالغوطة إلى إدلب

اعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نحو 5300 مقاتل وعائلاتهم غادروا عربين في الغوطة الشرقية، أمس الأربعاء، متوجهين إلى إدلب في شمال سوريا.

ووصل آلاف المقاتلين والمدنيين تباعاً إلى إدلب الاربعاء، اثر إجلائهم بعد منتصف ليل الثلاثاء من الغوطة في قافلة مؤلفة من 101 حافلة تقل 6432 شخصاً بينهم 1521 مقاتلاً.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق اعلن، الأربعاء، أن 80 ألف شخص نزحوا من الغوطة الشرقية منذ 9 آذار، ووصل عدد منهم إلى حماة وشمال غربي سوريا.

من جهة اخرى، ومع تضارب المواقف في مدينة دوما، اعلنت روسيا والنظام السوري انهما يمهلان “جيش الإسلام” أياما عدة للخروج من المدينة أو مواجهة مصير بلدات الغوطة، بينما قال “جيش الاسلام” إنه لا يفكر بالخروج من مناطقه بالغوطة، مشيرا إلى أنه “لا مهل لخروج المعارضة من دوما”.

ومنذ بدء قوات النظام تصعيدها على الغوطة الشرقية في 18 شبط الذي تسبب بمقتل مئات المدنيين، لم تسلم المرافق الطبية ولا الطواقم من القصف.

ويعاني قرابة 400 ألف شخص ظروفا إنسانية صعبة للغاية في الغوطة الشرقية التي تحاصرها قوات النظام بشكل محكم منذ العام 2013.