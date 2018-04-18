“آكل لحوم بشر” إلى رجل أعمال

تصدر محكمة أميركية حكمها الخميس، على مستثمر ليبيري حصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وذلك عقب اتهامه بتزوير أوراق هجرته وطلبه اللجوء حين زعم أنّه فر بسبب الحرب الأهلية في بلاده، بينما اتهم لاحقا بـ”أكل لحوم أعدائه” في الحرب.

واستمعت هيئة المحلفين في ولاية فيلادلفيا إلى شهادات من ليبيريين اتهموا محمد جاباتيه (51 عاما) بمداهمة قراهم إبان الحرب الأهلية، وقتله أفرادا من أسرتهم.

وقالت شاهدة عيان إنّ جاباتيه أمر رجاله بقتل صهرها، ثم أجبروها على طهي قلبه ليأكله جاباتيه، بحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

وكان جاباتيه لجأ مع آلاف المواطنين من ليبيريا إلى الولايات المتحدة إثر اندلاع الحرب الأهلية الأولى (1989-1997) التي خلفت أكثر من 250 ألف قتيل.

وحصل جاباتيه على اللجوء السياسي، وكون عائلة، وأنشأ مشروعا تجاريا في مجال الشحن البحري، وأصبح مستثمرا ناجحا في الولايات المتحدة الأميركية.

لكن السلطات الأميركية اكتشفت، بعد قرابة 20 عاما، أنّه كان قائدا لإحدى الميليشيات في الحرب، ومتهما بارتكاب جرائم حرب، بينها أكل أعضاء بشرية من أجساد أعدائه، وربما يواجه جاباتيه عقوبة السجن لـ30 عاما.