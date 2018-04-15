آرسنال يسقط بطريقة مفاجئة أمام نيوكاسل

قلب نيوكاسل الطاولة على ضيفه آرسنال، وحول تأخره بهدف لفوز بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، على ملعب “سانت جيمس بارك”، في الجولة الرابعة والثلاثين للدوري الإنجليزي.

تقدم آرسنال بهدف في الدقيقة 14، عن طريق ألكسندر لاكازيتي، لكن نيوكاسل سجل التعادل في الدقيقة 29، عن طريق أيوزي بيريز، ثم أضاف هدف الفوز في الدقيقة 68، من خلال مات ريتشي، لينهي نشوة الجانرز بانتصاراتهم المحلية والأوروبية، في الفترة الأخيرة.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل إلى 41 نقطة، في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 54 نقطة، في المركز السادس.