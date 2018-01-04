آرسنال وتشيلسي يكتفيان بالتعادل في لقاء مثير

تعادل آرسنال مع ضيفه حامل اللقب تشيلسي 2-2 مساء الأربعاء على ملعب “الإمارات”، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقهقر تشيلسي بهذا التعادل، إلى المركز الثالث وراء مانشستر يونايتد، بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة، فيما ارتفع رصيد آرسنال إلى 39 نقطة في المركز السادس.

وتقدّم آرسنال أولا عبر جاك ويلشير في الدقيقة 63، قبل أن يسجل تشيلسي هدفين عبر إيدين هازارد (67 من ركلة جزاء) وماركوس ألونسو (84)، ثم أحرز هكتور بيليرين هدف التعادل الثمين لصاحب الأرض في الدقيقة 90+2.