وبحسب ما ذكرت سكاي نيوز نقلا عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الخطوات التي تم اكتشافها من باحثين في معهد هاكاي، هي الأولى من نوعها في المنطقة التي بات الوصول إليها صعبا، في الوقت الحالي، بسبب عزلتها.

ويرجح أن تكون آثار الأقدام ظلت ثابتة بعدما غادر الناس في تلك الحقبة مراكبهم في المحيط ونزلوا إلى البر بحثا عن مناطق جافة.

وتمكن الباحثون من رصد 29 أثرا للأقدام، بأحجام متفاوتة، وتقدر الدراسات أن العصر الجليدي الأخير الذي انتهى منذ قرابة 11 ألف و700 سنة شهد هجرة من آسيا إلى أميركا.