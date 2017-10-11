آبل تواجه مشاكل في بطاريات هواتف ايفون 8!!

بعد فترة قصيرة على إطلاقه في الأسواق، بدأت شركة آبل بتلقّي شكاوى من مستخدمي هواتف ايفون 8S بسبب انتفاخ بطاريات الهواتف.

وبلّغ عدة أشخاص عن مشكلة انفصال الشاشة عن باقي الجهاز بسبب انتفاخ البطارية فور تسلّم الهاتف أو بعد فترة وجيزة على استخدامه.

وأتت الشكوى الأولى من هاتف ايفون 8 من تايوان بعدما انتفخت البطارية خلال شحن الهاتف، ومن ثم اشتكى مستخدمون من اليابان والصين واليونان من المشكلة عينها.

ولا تبدو المشكلة خطيرة جدًا اذ ان عدد حالات تضخّم البطارية لم يصل إلى عشرة بين ملايين الهواتف التي تصنّعها أبل، إلا أن المشكلة قد أثارت خوف المستخدمين على خلفية انفجار بطاريات هواتف سامسونج نوت 7 في العام الفائت .

وقد طمأنت الشركة الجميع معلنة عن متابعة تحقيقات مكثفة لاكتشاف سبب المشكلة.