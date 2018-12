آبل تكشف عن أفضل تطبيقات وألعاب متجرها لعام 2018

كشفت شركة آبل عن قائمتها الخاصة بأفضل التطبيقات والألعاب والترفيه لهذا العام 2018 على متجرها لتطبيقات نظامها التشغيلي آي أو إس iOS المسمى آب ستور App Store، وهي قائمة تحريرية سنوية لما تعتبره آبل أفضل محتوى عبر App Store و iTunes، بالإضافة إلى أهم التطبيقات والألعاب الأكثر تحميلاً على مدار السنة، بحيث حصل تطبيق الرسم Procreate Pocket لحواسيب #آيباد على لقب أفضل تطبيق آيفون لهذا العام، بينما حصل تطبيق الواقع الغامر Froggipedia على لقب أفضل تطبيق حواسيب آيباد iPad لهذا العام، والذي يمنح المستخدمين إمكانية تشريح الضفدع.

وكما في السنوات الأخرى، فقد اختارت آبل أفضل تطبيق ولعبة لكل منصة من منصاتها، بما في ذلك هواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية ومنصة Apple TV وأجهزة ماكنتوش، وقامت أيضًا بتجميع العديد من التطبيقات المختارة لساعتها الذكية آبل ووتش Apple Watch، لكنها لم تصنف فائزًا من ضمنها.

وتعرض تطبيقات Froggipedia و Procreate Pocket التقنيات التي تهدف شركة آبل للترويج لها، إذ في حالة Procreate Pocket، فإن التطبيق يستخدم قلم آبل الإلكتروني Apple Pencil للعمل على حواسيب آيباد، بينما يستخدم بدلاً من ذلك ميزة اللمس ثلاثية الأبعاد 3D Touch للرسم بالإصبع على هواتف آيفون، في حين يقوم تطبيق Froggipedia بتحويل قلم آبل إلى مشرط لتشريح ضفدع افتراضي.

وحصل تطبيق تحرير وتعديل الصور Pixelmator Pro على لقب أفضل تطبيق على أجهزة ماكنتوش، في حين حصل تطبيق اللياقة البدنية والتمارين الرياضية Sweat على اللقب ضمن منصة Apple TV، والذي ظهرت صاحبته Kayla Itsines في مؤتمر مطوري الشركة السنوي WWDC لهذا العام للحديث ضمن جلسة خاصة.

وتمكنت لعبة دونات كاونتي Donut County من الحصول على لقب لعبة آيفون لهذا العام، في حين حصلت لعبة Gorogoa على لقب لعبة آيباد لهذا العام، ولعبة The Gardens Between لأجهزة ماكنتوش، و لعبة Alto’s Odyssey لمنصة Apple TV، وهي اللعبة التي فازت أيضًا بجائزة Apple Design Award في وقت سابق من هذا العام.

وفيما يتعلق بقائمة Apple Watch، فإن الشركة لم تحدد لقب أفضل لعبة أو تطبيق، لكنها أطلقت على القائمة اسم التطبيقات والألعاب المفضلة لساعتها الذكية، والتي تشمل WaterMinder وLifesum و10% Happier وCarrot Weather وFunGolf GPS وSwing Tennis Tracker وSlopes وApp in the Air وOvercast وJust Press Record.

كما كشفت آبل النقاب عن أفضل التطبيقات لهواتف #آيفون وحواسيب آيباد من حيث عدد التنزيلات، والتي تم فرزها عن طريق التطبيقات والألعاب المجانية والمدفوعة، بحيث ما تزال القوائم تعرض تطبيقات فيسبوك ويوتيوب وجوجل وتطبيقات الترفيه الأخرى كأكثر التطبيقات المجانية التي تم تنزيلها في عام 2018.

وبالإضافة إلى أفضل محتوى عبر الفئات، فقد سلطت آبل هذا العام الضوء أيضًا على القصص الأكثر قراءة من قسم “اليوم” في متجر التطبيقات، وتم إطلاق متجر App Store الذي تم تجديده في شهر سبتمبر/أيلول 2017، مما يجعل هذا العام أول عام كامل من وجوده، بحيث لم يعد المتجر الآن سوقًا ومحرك بحث للتطبيقات فحسب، بل أيضًا مكانًا للقراءة عن المطورين الذين ينشئون التطبيقات وأعمالهم وتعلم النصائح والحيل.

ووفقًا لما ذكرته شركة آبل، فإن أهم عشر قصص من بين أكثر القصص قراءة تضمنت العديد من الألعاب الشعبية ودليلاً للآباء حول سناب شات، بحيث تشمل القائمة الكاملة A Parent’s Guide to Snapchat وA Whole New Virtual You وAll the Feels وEnter the World of The Elder Scrolls: Blades وGames for Nongamers وThese Puzzles Get Pretty Wild وLikelife—but More Fun وEnter Fortnite’s Epic Universe وCreate the Perfect Wallpaper وSky Guide.

كما اختارت آبل بعض القصص المفضلة لديها من قبل فريق التحرير، بما في ذلك She Beat the Heat وIt’s Complicated وLend an Ear.

واختارت آبل بعض القصص المفضلة لديها من قبل فريق التحرير، بما في ذلك She Beat the Heat و It’s Complicated و Lend an Ear Sum Kind of Love و Falling in Love? Sounds Glorious، وكشفت الشركة عن قوائمها التحريرية وقوائم الأكثر تحميلًا للبودكاست والكتب الصوتية والكتب والبرامج التلفزيونية والموسيقى.

أكثر تطبيقات آيفون المجانية تنزيلًا

• YouTube

• Instagram

• Snapchat

• Messenger

• Facebook

• Bitmoji

• Netflix

• Google Maps – Transit & Food

• Gmail – Email by Google

• Spotify Music

• Amazon – Shopping made easy

• Uber

• WhatsApp Messenger

• Pandora – Streaming Music

• Wish – Shopping Made Fun

• TikTok – Real Short Videos

• Cash App

• Google Photos

• Google Chrome

• Twitter

أكثر تطبيقات آيفون المدفوعة تنزيلًا

• Facetune

• kirakira+

• Dark Sky Weather

• HotSchedules

• PlantSnap Plant Identification

• AutoSleep Tracker for Watch

• Sky Guide

• 1 Second Everyday: Video Diary

• The Wonder Weeks

• Afterlight 2

• My Talking Pet Pro

• Glitché

• Scanner Pro

• TouchRetouch

• 7 Minute Workout Challenge

• Forest – Stay focused

• Full Fitness : Exercise Workout Trainer

• Word Swag – Cool Fonts

• SkyView® – Explore the Universe

• HeartWatch. Heart & Activity

أكثر ألعاب آيفون المجانية تنزيلًا

• Fortnite

• Helix Jump

• Rise Up

• PUBG MOBILE

• Hole.io

• Love Balls

• Snake VS Block

• Rules of Survival

• ROBLOX

• Dune!

• Subway Surfers

• Episode – Choose Your Story

• Word Link – Word Puzzle Game

• Toon Blast

• Color Road!

• HQ Trivia

• Twisty Road!

• 8 Ball Pool™

• Kick the Buddy

• Sniper 3D Assassin: Gun Games

أكثر ألعاب آيفون المدفوعة تنزيلًا

• Heads Up!

• Minecraft

• Plague Inc.

• Bloons TD 6

• Pocket Build

• Bloons TD 5

• Geometry Dash

• The Game of Life

• Papa’s Freezeria To Go!

• Grand Theft Auto: San Andreas

• Trivia Crack (No Ads)

• Getting Over It

• Monument Valley 2

• Alto’s Odyssey

• True Skate

• The Room: Old Sins

• Terraria

• Exploding Kittens®

• Five Nights at Freddy’s

• The Escapists: Prison Escape

أكثر تطبيقات آيباد المجانية تنزيلًا

• YouTube

• Netflix

• Messenger

• Facebook

• Amazon Prime Video

• Google Chrome

• Gmail – Email by Google

• YouTube Kids

• The Calculator

• Amazon – Shopping made easy

• Spotify Music

• Hulu: Watch TV Shows & Movies

• Google Docs: Sync, Edit, Share

• Google Drive

• Google Maps – Transit & Food

• Microsoft Word

• Pandora – Streaming Music

• Amazon Kindle

• Colorfy: Coloring Art Games

• Google

أكثر تطبيقات آيباد المدفوعة تنزيلًا

• Procreate

• Notability

• GoodNotes 4

• Toca Life: Pets

• Duet Display

• Toca Life: After School

• XtraMath

• Toca Hair Salon 3

• MyScript Nebo

• Toca Kitchen 2

• PDF Expert by Readdle

• Toca Life: Hospital

• Affinity Photo

• Toca Life: Office

• GoodReader

• Toca Lab: Elements

• Notes Plus

• Human Anatomy Atlas 2019

• Toca Life: City

• AnyFont

أكثر ألعاب آيباد المجانية تنزيلًا

• Fortnite

• ROBLOX

• Kick the Buddy

• Love Balls

• Helix Jump

• Color by Number Coloring Game!

• Bowmasters – Multiplayer Game

• Hole.io

• Rise Up

• Rules of Survival

• Subway Surfers

• Rolling Sky

• PUBG MOBILE

• Toon Blast

• Snake VS Block

• Granny

• Piano Tiles 2™

• slither.io

• Run Sausage Run!

• Pixel Art – Color by Number

أكثر ألعاب آيباد المدفوعة تنزيلًا

• Minecraft

• Geometry Dash

• The Game of Life

• The Room: Old Sins

• Heads Up!

• Bloons TD 6

• Goat Simulator

• Five Nights at Freddy’s

• LEGO® Jurassic World™

• Terraria

• The Escapists: Prison Escape

• Bloons TD 5 HD

• Monument Valley 2

• Plague Inc.

• Five Nights at Freddy’s: Sister Location

• Goat Simulator PAYDAY

• Five Nights at Freddy’s 2

• Teeny Titans – Teen Titans Go!

• Teen Titans Go! Figure

• Scribblenauts Unlimited