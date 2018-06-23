آبل” تؤجل إطلاق ميزة مهمة

قررت شركة “آبل” الاميركية تأجيل إطلاق منصات الشحن اللاسلكي لأجهزة “آيفون”، بعدما تبين لها أنّ الشحن السلكي لا يزال أفضل من حيث السرعة والوقت.

وأجلت الشركة موعد الإطلاق من حزيران إلى ايلول المقبل لأسباب خاصة ببرمجة الأجهزة وتطويرها، وفق ما نقلت “بلومبرغ”، التي قالت إنّ إطلاق منصة الشحن اللاسكي حاليا سترفع من سعر جهاز “آيفون X” الذي يبلغ حاليا نحو 999 دولار في الأسواق الأميركية.

وأوضحت تقارير أنّ “آبل” تعمل حاليا على تجربة واختبار العديد من التعديلات في جهازها الجديد للتأكد من قدرته على تقديم الشحن اللاسلكي المتعدد لأجهزة “آبل” في وقت واحد، كأن يشحن هواتف “آيفون” والساعة الذكية “أبل ووتش”.

وتعرف ميزة الشحن اللاسكي على أنها تقنية لشحن الهواتف الذكية وغيرها من الأدوات التي يمكن أن تعمل بالطاقة دون توصيل، وتتطلب من المستخدمين وضعها على سطح مغناطيسي، وهي التقنية المعروفة باسم الشحن “الاستقرائي”.